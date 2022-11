La Tarazonica, una prueba para disfrutar

El atleta guipuzcoano Ibai Alba Vílchez y la fiterana Leticia Acereda Pascual se proclamaron este domingo campeones absolutos de la 28 edición de la Carrera Popular Vía Verde del Tarazonica que se desarrolló con salida en Tarazona y meta en Tudela en una mañana soleada y sin viento, perfecta para la práctica del running.

La carrera fue organizada por el Club de Atletismo Tarazona; los Ayuntamientos de Tarazona, Tudela y Tulebras; y la Comarca de Tarazona y el Moncayo.

Con su victoria de este domingo, Alba, natural de Hernani e integrante del club deportivo de esta localidad, reeditó el triunfo que logró en esta prueba en 2019. El guipuzcoano completó en solitario gran parte de los 21 kilómetros del recorrido, parando el crono en un tiempo de 1 hora, 12 minutos y 2 segundos y venciendo con comodidad a sus perseguidores.

El segundo clasificado fue Alberto Atienza Bermejón (1:13:43), mientras que el tercer puesto lo ocupó Iñaki Azagra Iturain (1:15:30).

Alba se mostró satisfecho con su victoria en Tudela, “una ciudad en la que tengo casa y siento que es mi segundo hogar”. “Me he tomado la carrera como un entrenamiento de calidad de cara a la Behobia-San Sebastián del próximo domingo. De hecho, si algún otro hubiera estado más rápido que yo, no le habría seguido porque no quería forzar”, indicó el atleta guipuzcoano, quien apuntó su intención de regresar el próximo año para defender su título de campeón.

Diego Carasusán

ACEREDA, "EMOCIONADA"

Algo más ajustada que la de Alba fue la victoria en categoría femenina de Leticia Acereda, fiterana residente en Tudela y perteneciente al grupo Sugar Athletics de Barcelona. Acereda llegó a la meta con un tiempo de 1 hora, 29 minutos y 22 segundos, imponiéndose a Ana Laura Buero Martínez (1:30:08) y Chelo López Hernández (1:31:50), segunda y tercera clasificada, respectivamente.

Acereda debutó así con victoria en una prueba que dejó a la atleta ribera “muy satisfecha y emocionada”. “Tengo experiencia en este tipo de medias, pero llevaba tiempo sin competir, con lo que para mí era un reto llegar a la meta”, indicó la de Fitero, quien dedicó su victoria a “todos mis compañeros, a mi familia y a mi hija”. “He estado gran parte de la carrera arropada dentro de un grupo en el que nos hemos ayudado muchísimo entre todos. A la altura del kilómetro 17 me he visto bien, he elevado el ritmo, y he conseguido cierta ventaja para poder llegar a la meta en solitario”, explicó Acereda.

DOUCOURE DOMINA EN LA 10K

La prueba de 21 kilómetros contó con la participación de 81 atletas, mientras que a la de 10 kilómetros, con salida desde Tulebras y meta en Tudela, se inscribieron 89 corredores.

El ganador absoluto en esta distancia fue Zambanou Doucoure (32 minutos y 40 segundos), seguido por Carlos Pérez Fernández (33:05) y Javier Tejero Pascual (34:14).

En la categoría femenina la ganadora fue María Pilar Viladés Amador (42:57). El segundo puesto fue para Aicha Mohamedou Belau (46:57), mientras que el tercer cajón del podio fue para Sara Martínez Hernández (48:10).

Como marca la tradición de la Carrera Popular del Tarazonica, la edición del próximo año se disputará en sentido contrario a la de este, es decir, con salida desde Tudela y llegada en Tarazona.

Además, y como adelantaron este domingo sus responsables y organizadores, la intención es que se dispute en sábado y en horario nocturno.