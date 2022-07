Títulos para Andueza y Echenique

Julen Andueza y Marina Echenique, ambos del Saltoki Trikideak de Pamplona, se proclamaron ayer campeones navarros de triatlón, en modalidad Sprint, al clasificarse en la tercera y primera posición, respectivamente, en la XXI edición del Triatlón Reto del Ebro de Tudela, organizado por la SDR Arenas. Una prueba que tuvo como vencedor absoluto al guipuzcoano Aimar Murua, del club Alusigma Peñota Dental.

La prueba reunió a 78 triatletas en la categoría masculina y 13 en la femenina, además de a 7 equipos en relevos. Se dividió en tres sectores: natación (750 metros en el río Ebro), bicicleta (22 kilómetros) y carrera a pie (5 kilómetros por el paseo del Prado de la capital ribera). Los organizadores dedicaron esta edición del Reto del Ebro a Paco García, del club de piragüismo local Oroz Ebrokayak, fallecido recientemente y por el que se guardó un minuto de silencio antes del inicio de la competición.

UNA PRUEBA "DURA Y BONITA"

Aimar Murua, de 19 años, lleva dos años compitiendo en triatlón y la de ayer fue su primera victoria. “La prueba ha sido dura, pero me ha parecido muy bonita y estoy contento”, señaló el guipuzcoano, quien terminó segundo en natación, tras Julen Andueza, a quien “hemos pillado mi compañero Pello Osoro y yo en la segunda vuelta de bici, llegando los dos a la par a la transición”. Fue en la carrera a pie cuando Murua tomó ventaja sobre Osoro, que quedó segundo.

El estellés Julen Andueza, de 18 años, reconoció que “nadando iba a tope y les he sacado todo lo que podía de ventaja”. “Luego me han pasado en bici y no les he podido seguir. Después, corriendo no podía con mi vida. He intentado llegar a meta asegurándome de que no me pillaba nadie de atrás”, explicó el campeón navarro de triatlón sprint. “Es mi primer título navarro con los ‘mayores’, pero llevo haciendo triatlón desde los 6 años, y es que me encanta”, dijo.

Por su parte, la pamplonesa Marina Echenique, de 22 años, revalidó su título de campeona navarra. “He pasado una temporada dura, ya que he pasado el Covid y tuve un esguince hace poco, y ser campeona navarra te sube siempre los ánimos tras una mala racha”, señaló, al tiempo que reconoció que “tenía ilusión con esta prueba”.