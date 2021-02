Catorce pruebas para el Circuito Navarro de carreras por montaña

Actualizada 11/02/2021 a las 06:00

La competición de carreras por montaña de la Federación Navarra de Deportes de Montaña y Escalada ya plantea su vuelta tras el parón sufrido por la pandemia el pasado año. El calendario para el Circuito Navarro de 2021 ya se ha fijado con un total de catorce pruebas absolutas y también para la III Copa de Carreras por montaña de categorías cadete y juvenil (con cuatro pruebas incluidas también en el circuito absoluto).

Eso sí, toda la actividad y las citas del calendario son provisionales y quedan siempre a expensas de la evolución de la situación sanitaria y de la normativa que se establezca ante ella.



LA PRIMERA, ESTE SÁBADO

El V Snowrunning Larra Belagua será la primera de las citas marcadas en el calendario foral. Además de ser prueba puntuable para la Copa de España, repartirá los títulos navarros de la modalidad.

El resto de los campeonatos navarros estarán repartidos entre mayo y octubre. De esta forma, el 30 de mayo tendrá lugar el de clubes en la IV Media Maratón de Montaña de Berroeta (21,6km, 1274m de desnivel). El Kilómetro Vertical de Uharte Arakil-Beriáin volverá a acoger, el 19 de septiembre, los campeonatos individuales y de clubes de la especialidad en sus 4,5 kilómetros y 1.029 metros de desnivel.

Los títulos individuales se repartirán en la Basajaun Trail de Galdeano el 16 de octubre.

El Campeonato Navarro de carreras en línea dará comienzo el 2 de mayo en Monreal y se desarrollará hasta el 24 de octubre en Aoiz, con diez citas puntuables.



AUSENCIAS Y COPA DE MENORES

Respecto a temporadas pasadas, hay algunas carreras de referencia y habituales en el calendario oficial -otras como Juan Miguéliz Leyre Trail o Galar Trail (cancelada este año) no suelen estar en él- que han decidido no disputarse este año. Es el caso de Jurramendi Trail (Ayegui), Nafarroa Xtrem (Zubiri) -no hay Campeonato Navarro de Ultras por ello-, la Camille Xtreme (Isaba) o la Media Maratón de Montaña de Bera.

Por otra parte, y aunque la mayor parte de las citas ofertan también distancias menores, las cuatro citas que puntuarán para la Copa de Cadetes y juveniles serán la Extreme Higa de Monreal, la Lakuntza-Aralar, Atarrabi Trail y la Carrera de Montaña de Aoiz.

CALENDARIO PREVISTO PARA 2021



XII Campeonato Navarro en línea

XII Extreme Higa (22,2km) 2 de mayo

V Arantzako M.L. (21km) 16 de mayo

VIII Irati Trail (31 km) 6 de junio

XVII Lakuntza-Aralar (26 km) 15 de junio

Atarrabi Trail (25,7 km) 20 de junio

VII Triku Trail (21km) 27 de junio

IV Tritoiena (22,3 km) 25 de agosto

IV Kv. Intza-Ttutturre (3,86 km) 11 sept.

XLV Mendira Joan Etorria (10km) 3 oct.

V Agoizko M.L. (21 km) 24 de octubre



III Campeonato Navarro en nieve

V Snowrunning Larra Belagua el sábado

XII Campeonato Navarro individual

II Basajaun Trail (23 km) 16 de octubre

XII Campeonato Navarro por clubes

IV Media Maratón de Berroeta 30 mayo

XI Cto. Navarro Kilómetro Vertical

XII Uharte-Beriain (4,8 km) 19 septiembre