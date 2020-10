La 'Nafarroa Xtrem' ya tiene nuevo hito

Actualizada 11/10/2020 a las 06:00

“He dado todo lo que tenía. Seguro que hay quien puede rebajar esa marca pero a mí ya me costaría mucho hacerlo. A lo sumo 5 minutos y porque el tramo de Artesiaga estaba hoy muy embarrado pero...”. Así de claro lo tenía ayer Álvaro Ramos Peña, vigente campeón navarro en la modalidad de Ultras, poco después de cumplir su reto y rebajar la mejor marca registrada en los 68 kilómetros de la Nafarroa Xtrem (4.000 metros positivos de desnivel).

Ganador de esa prueba en 2017, tercero en 2018 (7h14:23) y segundo el pasado año entrando de la mano en meta con Sergio Tejero (7h04:06), Ramos se planteaba completar en recorrido en menos de 7 horas. Y lo hizo mejorando su marca 14 minutos. “Hemos seguido el track oficial de la prueba, aplazada este año”, explicaba, reconociendo que el reto tomó forma tras el aplazamiento de la prueba y del Campeonato de España de Ultras.

"UN RÉCORD COMPARTIDO"

“No tenía muy claro cómo estaba. Venía bien pero sin sensaciones competitivas y con dudas de cómo iba a responder. Pero todo ha ido perfecto. Ha sido una experiencia muy buena”, decía el corredor del A4’xKm, natural de Navasfrías (Salamanca) y que el pasado 26 de septiembre cumplió 30 años. “Lo que tengo claro es que es un reto cumplido, un récord, compartido. Hubiera sido imposible de lograr sin la ayuda de la familia con la logística y los avituallamientos y de todos los amigos que me han acompañado, me han animado y me han marcado el ritmo”, reconocía, destacando que las sensaciones ayer fueron “muy diferentes” a las de una carrera.

“En la competición vas con mayor tensión, pensando en el puesto, en pelear por estar delante. Hoy, sin embargo, me he dejado llevar sólo pensando en seguir su ritmo. Y ellos me han exigido mucho más que el pasado año en la carrera, por ejemplo. Todos ellos me han pedido seguir el ritmo, no bajarlo y eso me ha ayudado. Cada vez que veía una cara nueva era como un refresco”, reconocía.

En su reto de ayer, Xabier Zarranz le acompañó en el primer tramo siendo relevado por Asier Labairu, Ander Erice y Jesús Mari Alegría. En Aritzu entraron Eneko Garde, Rubén Aristu, Jon Sola y Bittor Balda mientras que, ya en el tramo final a Zubiri, su compañía fue la de Javier Lizarraga.

HORAS Y TIEMPOS DE PASO

7.30h Zubiri (salida, km.0) 0

9.13h Urkiaga (km.18,5) 1h43

10.02h Artesiaga (km.28) 2h32

11.52h Aritzu (km.46) 4h22

13.18h Iragi (km.58,05) 5h48

13.40h Baratxueta (km.60,2) 6h10

14.20h Zubiri (meta, km.68) 6h50