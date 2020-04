360 kilómetros en un pasillo de 18 metros

25/04/2020 a las 06:00

Al corredor Miguel Díaz se le ha quedado pequeño el pasillo de su casa. En los 18 m que mide su galería, este adrianés ha acumulado durante el estado de alarma 360 km. La tirada de mayor distancia: 112 km en 13 h y 57 minutos. Todo empezó sumando 61 km por rendir un homenaje al 061, el número del servicio de emergencias sanitarias y a su personal. Superado el primer reto, Díaz se animó con los 112 km, esta vez, en honor al teléfono universal de asistencia a la ciudadanía. “Lo hice, al igual que con los 61 km, aprovechando una de las citas solidarias que se han puesto en marcha estas últimas semanas para ayudar en la lucha contra el coronavirus”. Como en una ultramaratón, preparó avituallamiento. “Tuve ayuda, mi hijo Eneko estaba pendiente en todo momento por si necesitaba algo”.

Su perro, Rambo, le acompañó durante algunos tramos. Está acostumbrado a correr. “Me gustan los animales y el año pasado empecé a correr con él”. Defendían los subtítulos navarros y de La Rioja de canicross hasta la orden del confinamiento. No descarta seguir corriendo en la galería. “La verdad es que estoy a gusto en el pasillo. No creo que vuelva a hacer una distancia así, pero no pararé la actividad”.