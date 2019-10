Nagore y Llorens se llevan el título navarro en 5 km

Actualizada 12/10/2019 a las 20:22

Navarra ya tiene nuevos campeones en ruta en 5 kilómetros. Javier Nagore y Ana Llorens se alzaron este sábado 12 de octubre, con el título foral en la 5k 10k Estella Lizarra que organiza desde hace siete años el Club Atlético Iranzu en la ciudad. Nagore, que el año pasado se adjudicó aquí la credencial en la distancia larga, bajó de los 16 minutos. También su compañero del Ardoi y más inmediato perseguidor, Ayrton Azcue.

Llorens también disputó hace un año el primer cajón del podio en los 10k. Terminó segunda y ayer consiguió colgarse el oro. “Aunque acabo de comenzar la temporada, me he visto bien y he podido apretar al final”, comentó la atleta tras cruzar la línea de meta. Por equipos, el campeonato se lo llevaron Grupo Empleo Pamplona Atlético, en categoría masculina; y el Beste Iruña, en femenino.

CLASIFICACIONES

Cto. Navarro 5 km masculino

1. Javier Nagore 15:48

2. Ayrton Azcue 15:58

3. Iker Diges 16:15

Cto. Navarro 5km femenino

1. Ana Llorens 18:26

2. Sara Madani 19:11

3. Izaskun Beunza 19:15

Cto. Navarro por equipos

1. GE Pamplona At. (masculino) 49:34

1. Beste Iruña (femenino) 58:23

Absoluta 10 km masculina

1. Jon Lorenzi 35:15

2. Alfonso Serrano 35:25

3. Asier Latxeta 35:56

Absoluta 10 km femenina

1. Amaia Melero 38:45

2. Marisol Aspurz 46:30

3. Maider Etxaniz 50:17

