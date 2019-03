Sarriguren vivirá su Carrera Solidaria

Actualizada 12/03/2019 a las 08:07

La localidad de Sarriguren acogerá este domingo a las 12.00 horas la quinta edición de su Carrera Solidaria Pro Hiru Hamabi.

Organizada por el Ayuntamiento del Valle de Egüés, el recorrido tendrá 5,5 kilómetros con salida a las 12.00 horas en la Avenida Unión Europea mientras que la meta se ubicará junto al ayuntamiento.

Previamente, desde las 11h, habrá pruebas para categorías de menores: Sub 14 (11h,1130m), Sub 12 (11.10h, 630m), Sub 10 (11.20h, 330m), Sub 8 (11.30h, 100m) y Sub 6 (11.40h, 100m).

La cita recaudará fondos para colaborar con la asociación Hiru Hamabi (Asociación de Daño Cerebral Adquirido Infantil). Las inscripciones -4€ los adultos y 2€ los menores- podrán realizarse hasta mañana miércoles en www.rockthesport.com o en la Ciudad Deportiva Sarriguren.

