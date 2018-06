Distancia 'menuda'

Es la gran novedad de este año en el EDP San Fermín Marathon. La prueba más corta pero no por ello, según cómo se la planteen los participantes, la más sencilla ni menos exigente del abanico de modalidades que ofrece este sábado la cita pamplonesa.



Con 5 kilómetros de recorrido, esta prueba puede ser muy intensa si los corredores deciden exprimirse en un circuito rápido y sin fuertes desniveles. También es una buena distancia como reto para aquellos que buscan probarse e ir cogiendo experiencia en el mundo de las carreras o, simplemente, no les apetece forzar en una longitud asequible, que no exige un entrenamiento previo muy riguroso y quieren disfrutar más del ambiente y del hecho de recorrer algunas de las calles más emblemáticas del centro de la ciudad.



De esta forma, la organización del evento deportivo, ha tratado de cerrar una gama de distancias para los gustos de todo tipo de corredor. Su salida, desde la misma Plaza del Castillo que albergará el arranque del resto de modalidades una hora más tarde, será la que abra esta quinta edición: a las 19.00 horas. El circuito llevará a los participantes del paseo de Sarasate por Yanguas y Miranda hacia la Avenida del Ejército. Abandonará ésta, recién cumplido el primer kilómetro de prueba a la altura del edificio Singular, para adentrarse en el parque de la Taconera por la calle Bosquecillo. La prueba dejará atrás esa céntrica zona verde de la ciudad por el Portal Nuevo para encaminarse ya, en los tres últimos kilómetros, por el Casco Antiguo. Calle Jarauta, Mayor, Nueva, San Antón y Zapatería para, tras el repecho de Chapitela, afrontar ya los últimos metros de nuevo en la Plaza del Castillo, Duque de Ahumada y acceder, por el callejón, al interior de la Plaza de Toros.



Allí, tras cruzar la meta con un tiempo límite de 40 minutos, el corredor podrá recoger el avituallamiento líquido, su medalla como finisher, una bolsa del corredor y un pintxo de chistorra y una cerveza antes de tener la posibilidad de volver a la Plaza del Castillo para ver y animar, esta vez ya como espectador, la salida de las otras cuatro modalidades.



Selección DN+