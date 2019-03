Fallece de forma repentina Charlie Whiting, director de carrera de la Fórmula 1

El director de carrera de la Fórmula 1, Charlie Whiting, ha fallecido de manera repentina este jueves en Melbourne a los 66 años, a causa de una embolia pulmonar, justo antes del Gran Premio de Australia que abrirá la temporada, según informó la FIA en un comunicado.



Whiting comenzó su carrera en la Fórmula 1 en 1977 trabajando en el equipo Hesketh, para después trabajar en Brabham desde 1980. Fue parte integral de la organización del Campeonato Mundial de Fórmula 1 desde que se unió a la Federación en 1988 y era director de carrera desde 1997.



El presidente de la FIA, Jean Todt, mostró su "inmensa tristeza" al conocer la noticia de la muerte de Whiting, al que conocía desde "hace muchos años". "Ha sido un gran director de carrera, una figura central e inimitable en la Fórmula 1 que encarna la ética y espíritu de este fantástico deporte. La Fórmula 1 ha perdido a un amigo fiel y un embajador carismático. Todos mis pensamientos, los de la FIA y toda la comunidad de los deportes de motor están con su familia, sus amigos y los amantes de la Fórmula 1", reconoció.



Por su parte, el director deportivo de la Fórmula 1, Ross Brawn, también manifestó su dolor tras el repentino fallecimiento. "Me llenó de una inmensa tristeza cuando escuché la trágica noticia. Estoy devastado. Es una gran pérdida no solo para mí, sino también para toda la familia de Fórmula 1, la FIA y el deporte del motor en general. Todos nuestros pensamientos van para su familia", afirmó Brawn.



"Conozco a Charlie de toda mi vida en las carreras. Trabajamos juntos como mecánicos, nos hicimos amigos y pasamos mucho tiempo juntos en las pistas de carreras de todo el mundo", añadió.



Toda la parrilla ha expresado sus condolencias a la familia de Whiting, caso del piloto español de McLaren, Carlos Sainz, que publicó un mensaje en redes sociales. "Estoy profundamente entristecido por la muerte de Charlie. Siempre disfruté de conversaciones de carreras con uno de los profesionales más destacados de nuestro deporte. Le extrañaremos. Todas mis simpatías con su familia y amigos", señaló.



Deeply saddened about Charlie’s passing. I always enjoyed a racing discussion with one of the most outstanding professionals in our sport. He will be very missed. All my sympathies with his family and friends. pic.twitter.com/OXUVESdgnc