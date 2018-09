Lorenzo sentenció y Yamaha se hunde

Actualizada 22/09/2018 a las 18:42

El español Jorge Lorenzo (Ducati Desmosedici GP18) sentenció con maestría su tercera mejor clasificación consecutiva y la cuarta de la temporada al ser el más rápido en los entrenamientos oficiales del Gran Premio de Aragón de MotoGP, en los que los pilotos de Yamaha dieron un nuevo paso negativo en su rendimiento. Valentino Rossi (Yamaha YZR M 1) protagonizó su peor clasificación de entrenamientos desde Indonesia en 1996, cuando fue decimoctavo en la categoría de 125 c.c., igual que ahora en Motorland Aragón, aunque en 2015 salió último -vigésimo sexto- de la formación de salida tras ser sancionado por Dirección de Carrera.



Maverick Viñales, que pareció recuperarse algo mejor que su compañero de equipo y pasó a la segunda clasificación desde la primera, sucumbió en ésta al ser penúltimo y además verse sancionado con la pérdida de tres posiciones por haber molestado al británico Bradley Smith (KTM RC 16) durante la primera clasificación. Delante, Jorge Lorenzo supo esperar el momento propició para "asestar" el golpe definitivo a todos sus rivales, que se esforzaron por no tener a nadie detrás mientras que él, más calmado, dejó que todos salieran a pista para rodar en solitario y en una vuelta completamente "limpia" marcar un 1:46.881. Su cuarta mejor clasificación del año tras Cataluña, Inglaterra, San Marino y Aragón y la sexagésimo novena de su carrera deportiva.



Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), líder del mundial de MotoGP, tercero, no comenzó demasiado bien la fase clasificatoria ya que en los últimos libres, los cuartos, en los que se ultiman todos los pequeños detalles, sufrió una fuerte caída en la curva siete. Márquez no sufrió daños en su integridad física, salvo un fuerte "arrastrón" visible en el mono de cuero, pero que dejó su moto seriamente dañada y, con ello, condicionó su rendimiento en la segunda clasificación, que disputó con una sola moto. Márquez sólo dispuso de una moto, pues la segunda Repsol Honda, la del accidente de los cuartos libres, se quedó tapada con una funda azul y aun así fue el primero en rodar más rápido que el resto de rivales y tras Márquez se situó un Jorge Lorenzo (Ducati Desmosedici GP18), que aguantó el máximo posible en su taller antes de salir y cuando lo hizo fue para ser segundo, con 1:47.084 en su segunda vuelta, mientras que el de Repsol Honda, en la tercera vuelta, volvió a bajar su registro a 1:46.960.



La última salida fue una auténtica guerra de estrategias en la que casi todos los pilotos buscaron a algún rival, pero tanto Anrea Dovizioso como Marc Márquez, se centraron en su trabajo si bien el primer beneficiado fue Andrea Dovizioso, que se puso líder con 1:46.895 para desbancar al piloto de Repsol Honda, y por detrás de ambos entró Jorge Lorenzo, el único que consiguió rodar en solitario para lograr un 1:46.881 que le confirmó en la mejor posición de la formación de salida, por delante de Dovizioso y Márquez. El surafricano Brad Binder (KTM) logró su primera mejor clasificación en Moto2 y sorprendió a todos sus rivales en un final de sesión en el que logró el mejor registro en detrimento del alemán Marcel Schrotter (Kalex) y de Jorge Navarro (Kalex), el mejor español en la tercera posición, por delante de Alex Márquez (Kalex). El español Jorge Martín (Honda), sumó su novena mejor clasificación de Moto3, después de aventajar más de medio segundo a su inmediato perseguidor, el también español Jaume Masiá (KTM), quien como Martín logró situarse en un grupo rápido desde el que aprovechar los rebufos para conseguir un buen registro, como el italiano Enea Bastianini (Honda), tercero.



Selección DN+