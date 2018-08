Vettel reanudará su 'caza a Hamilton' en la casa de Ferrari

Actualizada 30/08/2018 a las 10:40

El alemán Sebastian Vettel (Ferrari), ganador el pasado domingo del Gran Premio de Bélgica, proseguirá su intento de dar 'caza' al inglés Lewis Hamilton (Mercedes) este fin de semana en el de Italia, el decimocuarto del Mundial de Fórmula Uno, que se disputará en el circuito de Monza, donde buscará el triunfo ante la apasionada afición local.



Vettel, al igual que Hamilton cuádruple campeón mundial y con cinco triunfos este año, se colocó, al vencer en Spa-Francorchnamps, a diecisiete puntos de los 231 con los que lidera el inglés, que lo secundó en la primera prueba después del parón vacacional. En la que se confirmó -tras la espectacular colisión provocada por el alemán Nico Hülkenberg (Renault) y que involucró al español Fernando Alonso (McLaren) y al monegasco Charles Leclerc (Sauber, que hubiese sido el peor parado)- que el otrora controvertido halo ha supuesto una gran aportación a la F1.



'Seb', de 31 años, y Lewis, de 33, trasladan su pugna por emular al argentino Juan Manuel Fangio -cuyos cinco títulos sólo supera el alemán Michael Schumacher, en su quinto año de convalecencia tras el grave accidente de esquí que sufrió en Meribel (Alpes franceses)- al templo de la velocidad de las afueras de Milán. Presente en todas las ediciones del Mundial de Fórmula Uno salvo la de 1980, en la que fue el circuito de Imola el que albergó el Gran Premio de Italia. Una pista en la que -junto a la de Baku, capital de Azerbaiyán, y al Autódromo Hermanos Rodríguez de Ciudad México- se alcanzan las mayores velocidades puntas del calendario. En la que Vettel intentará, si no arrebatarle el liderato, al menos recortar la ventaja del espectacular y excéntrico campeón de Stevenage; que el año pasado igualó las cuatro coronas que el alemán había logrado, de forma seguida, para Red Bull, entre 2010 y 2013.



'Seb' -que el miércoles protagonizó junto a su compañero finés Kimi Raikkonen, así como los dos pilotos de Sauber y los dos de Toro Rosso una exhibición en las calles de Milán- buscará un triunfo que sería el cuarto en la pista en la que logró el primero de sus 52 en F1: en 2008, de forma sorprendente; y a bordo de un Toro Rosso. En 'casa' de Ferrari. Que lleva ocho años sin ganar ante su pasional afición, desde que lo hiciera por última vez, en 2010, Alonso. Fuera de combate, a las primeras de cambio, en Spa, tras ser embestido por Hülkenberg, que penalizará, por su error, con diez puestos en la parrilla de Italia.



El doble campeón mundial asturiano, que, tres años antes de haberlo logrado para la 'Scuderia' obtuvo en Monza otra de sus 32 victorias en F1 -en la que no pilotará el año próximo- para McLaren, no espera mucho, en su segundo periplo en el equipo de Woking, de la que podría ser su última carrera -al menos, a corto plazo- en uno de los 'monumentos' del automovilismo. Un circuito de 5.793 metros -en el que juegan un papel primordial la potencia y la tracción del coche-, a la que el domingo está previsto que se den 53 vueltas, para completar un recorrido de 306,7 kilómetros.



Una pista legendaria donde el año pasado Hamilton batió el histórico récord de 'poles' (68) en F1 de Schumacher. Una plusmarca que, entretanto, ha elevado a 78, aunque su segunda marca histórica de triunfos (67) aún está lejos de las 91 que festejó el 'Kaiser'. Cuyas cinco victorias en Monza podría igualar este domingo el inglés (ganador en tres de las últimas cuatro ocasiones) si logra echar por tierra los planes de Vettel: Ferrari tiene, sobre el papel, el mejor coche; pero Mercedes -que firmó 'doblete' los pasados cuatro años- sigue encabezando ambos campeonatos.



En Monza se rodará partir de este viernes con neumáticos de compuestos medio (reconocible por su raya blanca), blando (raya amarilla) y superblando (morada); en unos entrenamientos libres que concluirán el sábado, horas antes de la calificación que ordenará la formación de salida de la carrera dominical. Una prueba en la que buscará de nuevo los puntos el otro español en pista, Carlos Sainz (Renault), que salió sin ellos de Spa, donde fue undécimo. El talentoso madrileño, que ocupará el próximo año el hueco que dejará en McLaren el astro astur, festejará cumpleaños en Monza. El sábado soplará 24 velas; y seguro que querrá añadir un gran resultado a los regalos que reciba durante el fin de semana.



Con "optimismo y motivado" llega a Italia el mexicano Sergio Pérez, tras solucionarse, a través de una nueva propiedad y después de haber entrado a finales de julio en concurso de acreedores, los graves problemas financieros de su escudería, cuya nomenclatura se amplió a Racing Point Force India. El equipo se salvó, pero perdió todos sus puntos en el Mundial de constructores y partirá de cero en Monza. Sus pilotos -que brillaron en Spa, donde coparon la segunda fila de parrilla y acabaron quinto y sexto-, por contra, los mantendrán.



Motivo por el que 'Checo', quinto en Bélgica, suma 40 puntos y es décimo en el certamen, a cuatro de los que contabiliza como noveno Alonso, con la mente puesta en la 'Triple Corona', que alcanzaría si, después de haber ganado el Gran Premio de Mónaco -dos veces- y las 24 Horas de Le Mans (Francia) -el pasado mes de junio-, el año que viene se anotase también las 500 Millas de Indianápolis. El francés Esteban Ocon, compañero del mexicano, es undécimo, con 37, siete más que Sainz, duodécimo en un campeonato que se cerrará, tras 21 carreras, a finales de noviembre en Abu Dabi.

