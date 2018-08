Azcona, noveno en Assen, cede el liderato del TCR

19/08/2018 a las 06:00

No fue un positivo regreso a la competición del TCR Europe para Mikel Azcona. El piloto de Cupra finalizó ayer la primera carrera en Assen (Holanda) en la novena posición y cedió el liderato, que ostentaba a falta de 6 carreras, al serbio Dušan Borkovic (sexto este vieres). P9 en la primera carrera de @ttcircuitassen

Tras una mala salida tratamos de remontar, pero lejos de ritmo de carrera de los de arriba.

Mañana 11h R2.

-

P9 at @ttcircuitassen in r

Selección DN+