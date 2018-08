Alonso vuelve a extraer oro en las 6 horas de Silverstone

Actualizada 19/08/2018 a las 20:00

El español Fernando Alonso reforzó su liderato en el Mundial de resistencia (WEC) al ganar, junto al suizo Sebastien Buemi y al japonés Kazuki Nakajima, a bordo del coche número 8 del equipo Toyota Gazoo Racing, las Seis Horas de Silverstone, disputadas este domingo en el citado circuito inglés.



El doble campeón mundial asturiano de Fórmula Uno, que ya había ganado con sus compañeros las Seis Horas de Spa-Francorchamps (Bélgica) y las 24 Horas de Le Mans (Francia), se impuso también en la tercera prueba del campeonato, disputada en la mítica pista británica, en la que relegaron al segundo puesto al otro Toyota híbrido (el número 7), pilotado por el inglés Mike Conway, el japonés Kamui Kobyashi y el argentino José María 'Pechito' López. Alonso, de 37 años, había anunciado el pasado martes que el año próximo no correrá en F1, en busca de nuevos retos, que, de momento, se tornan en emociones canjeables por victorias. Como la de este domingo en Inglaterra, donde volvió a extraer oro. En el circuito de la piedra de plata.



Kobayashi arrancó bien desde la 'pole', seguido por Buemi, encargado de afrontar para el equipo de Alonso la primera parte de una prueba en cuyo inicio se tocaron el Rebellion del suizo Mathias Beche y el SMP del francés Sebastién Sarrazin, que tras las primeras quince vueltas había recuperado, tras caerse hasta el fondo del pelotón, el tercer puesto de la prueba. Los dos coches híbridos de Toyota que encabezan el WEC (siglas en inglés del World Endurance Championship, el Mundial de resistencia) en su categoría principal, la LMP1, cargaron combustible por primera vez tras repetir 22 veces el trazado del circuito que albergó, en 1950, la primera carrera de la historia de la Fórmula Uno.



Una categoría en la que, después de brillar durante 17 años, no seguirá la temporada que viene Alonso, en busca de nuevas metas, que, con miras a la 'Triple Corona' y después de haber ganado en junio las 24 Horas de Le Mans, le podrían llevar de nuevo a disputar las 500 Millas de Indianápolis (EEUU) el año próximo.



Pero que, de momento, se centran en ganar el Mundial de resistencia, que se cerrará en junio de 2019 con las 24 Horas de Le Mans, que, al igual que Spa, se repetirán esta 'súper-temporada'. En Silverstone (5.901 metros, en el condado de Northamptonshire), que durante la Segunda Guerra Mundial albergó un aeródromo de la RAF, las fuerzas aéreas británicas, ya había ganado dos veces en F1 -en 2006, con Renault; y en 2011, con Ferrari- Alonso, que se subió al coche después de que Buemi diera 44 vueltas, un giro menos de los que dio Kobayashi antes de cederle el otro Toyota a Conway. Después de algo más de dos horas y media de carrera, el astro astur dio cuenta del inglés, al que superaba en más de cinco segundos, antes del accidente del sueco Henrik Hedman (Dragonspeed) que provocó la entrada en pista del coche de seguridad. Alonso la entregó el auto en primera posición, en la vuelta 92 y poco después de que se rebasará el ecuador de la prueba -sus tres primeras horas-, a Nakajima. Al que no tardó en dar alcance el argentino 'Pechito' López, que sólo cedió provisionalmente el mando al nipón cuando paró a cargar su depósito; y tomó de nuevo el liderato al entrar el asiático a echar combustible.



A falta de dos horas para el final de la prueba, la ventaja del piloto suramericano del Toyota número 7 era de quince segundos. Un margen que se había ampliado (de forma virtual) a 45 cuando ambos coches punteros habían dado 137 vueltas y ya le sacaban tres al tercer clasificado, el Rebellion Racing que en ese momento pilotaba el suizo Neel Jani. Instantes en los que se rodaba con bandera amarilla, debido a la rotura del BMW -de la categoría LMGTE Pro- del brasileño Augusto Farfus y el portugués Antonio Félix Da Costa. Kobayashi suplió de nuevo a López; y Buemi, que se subió al carro en sustitución de Nakajima, lanzada de nuevo la carrera, se volvía a acercar a 19 segundos. El suizo acortó distancias, a falta de una hora circulaba a dos segundos; y unos minutos más tarde, a 52 para el final, rebasaba al coche 7.



Buemi estuvo sensacional y amplió la ventaja, confirmando la gran actuación de Alonso -del que el suizo dijo a Efe que había aprendido "con velocidad" todos los secretos de esta categoría- para conducir en primera posición hasta alcanzarse las seis horas que marcaban el final de una prueba que acabó en tercera posición el Rebellion Racing pilotado por el estadounidense Gustavo Menezes, el suizo Thomas Beche y el francés Thomas Laurent. El Mundial de resistencia se reanudará el 14 de octubre en Fuji (Japón), otra pista en la que triunfó Alonso, al lograr en 2008 una de las 32 victorias que gracias a él cuenta España en la Fórmula Uno. Categoría a la que regresará ahora el genial piloto asturiano, que los dos próximos fines de semana disputará los Grandes Premios de Bélgica, en Spa; e Italia, en Monza.

Etiquetas Fernando Alonso

Selección DN+