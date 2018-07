Márquez, Bagnaia y Martín resuelven con éxito las carreras de Assen

El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), el italiano Francesco Bagnaia (Kalex) y el también español Jorge Martín (Honda) resolvieron con éxito sus respectivas carreras del Gran Premio de Holanda de motociclismo después de haber sido también los más rápidos de entrenamientos. Márquez se adjudicó una victoria de "raza" y de auténtico estratega en MotoGP, en una carrera que por momentos resultó frenética, con constantes adelantamientos en un grupo de cabeza de hasta nueve pilotos.



A Márquez, que aumenta su ventaja en la clasificación provisional del mundial hasta los 41 puntos respecto al italiano Valentino Rossi (Yamaha YZR M 1), le acompañaron en el podio los también españoles Alex Rins (Suzuki GSX RR) y Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1). Impresionante salida de Jorge Lorenzo (Ducati Desmosedici GP18) que desde la cuarta línea consiguió ponerse segundo en la primera curva del trazado, en la que Marc Márquez ejerció de líder de entrenamientos y comenzó a marcar el ritmo de carrera, aunque le duró muy poco pues apenas unas curvas más tarde Lorenzo le hizo un impresionante interior a Márquez para coger el liderato de la carrera, por delante de Márquez y del italiano Valentino Rossi (Yamaha YZR M 1), quien se colocó tras ellos expectante.



A partir de ese momento las alternativas resultaron constantes y tras ese trío también se colocaron el italiano Andrea Dovizioso (Ducati Desmosedici GP18), el británico Cal Crutchlow (Honda RC 213 V), los españoles Alex Rins (Suzuki GSX RR) y Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1) y, por momentos, también el francés Johann Zarco (Yamaha YZR M 1) y el italiano Andrea Iannone (Suzuki GSX RR). Con el paso de las vueltas la prueba creció en intensidad de una manera brutal, con Lorenzo mandando, Dovizioso que superó a Rossi y a Márquez, que no arrojó en ningún momento la toalla, como tampoco por detrás Valentino Rossi, Alex Rins, Maverick Viñales y Cal Crutchlow, que formaron ese sólido septeto de cabeza. Nadie cedió un milímetro al rival en momento alguno; Dovizioso decidió superar a su compañero de equipo con Marc Márquez ya pegado a ellos en un claro intento de que las dos veloces Ducati no se acabasen escapando irremisiblemente.



Márquez decidió superar a Lorenzo en el decimoquinto giro, en el que Viñales se puso por delante de Rossi y Rins para seguir la estela del trío de cabeza, pero el italiano le "devolvió" el adelantamiento en la variante de entrada a la recta de meta de la decimosexta vuelta. Vuelta a empezar. Lorenzo pasó de la primera a la cuarta plaza y Maverick Viñales se puso primero en la decimonovena, tras superar a Dovizioso y Márquez, quien a final de recta recuperó la primera plaza. Vigésimo giro y poco más de seis vueltas para la conclusión de una carrera frenética. Golpe de efecto en el vigésimo primer giro, cuando Viñales intenta superar a Márquez y ambos se salen del trazado, momento en que les superan Dovizioso y Rossi, que en la variante supera al de Ducati, pero con Marc Márquez por detrás. Márquez se puso líder nuevamente en ese vigésimo segundo giro y a partir de ese momento intentó cambiar de ritmo para lograr la ventaja suficiente que le garantizase su cuarta victoria de la temporada, por delante de Alex Rins (Suzuki GSX RR) y Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1).



El italiano Francesco Bagnaia (Kalex) sumó su cuarta victoria de la temporada en Moto2, que se disputó en el circuito de Assen, por delante del francés Fabio Quartararo (Speed Up) y del español Alex Márquez (Estrella Galicia 0'0 Kalex), con Joan Mir quinto. Bagnaia logró con su victoria aumentar la ventaja en la clasificación provisional del mundial, en la que llegó a Holanda con un punto de ventaja sobre el portugués Miguel Oliveira (KTM) y se marcha con 16 puntos. El español Jorge Martín (Honda) se adjudicó también su cuarta victoria de la temporada en Moto3, que unida a la caída en la última vuelta del italiano Marco Bezzecchi (KTM), le permitieron encaramarse nuevamente al liderato del mundial.

Junto a Martín en el podio de Moto3 se situaron el español Arón Canet (Honda) y el italiano Enea Bastianini (Honda).

