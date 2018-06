El italiano Andrea Iannone líder en la última vuelta

El italiano Andrea Iannone (Suzuki GSX RR) se situó líder de la primera tanda de entrenamientos libres del Gran Premio de Italia de MotoGP en la última vuelta que completó al trazado de Mugello. Iannone marcó un mejor tiempo de 1:47.253, que ya era más rápido que el récord del circuito de Marc Márquez en carrera, 1:47.639, aunque lejos del récord de entrenamientos, que él mismo -Andrea Iannone- ostenta desde 2015 con 1:467.489.



Nada más comenzar los primeros entrenamientos, el español Maverick Viñales tuvo un ligero percance, consecuencia de rodar con los neumáticos demasiado fríos en su Yamaha YZR M 1, que le hizo rodar por los suelos a final de recta y aunque intentó arrancar su moto, la tuvo que dejar en esa zona del trazado para regresar a su taller, muy disgustado, a por el segundo vehículo. En realidad, ese accidente de Maverick Viñales es el primero que sufre el piloto gerundense de Roses en lo que va de temporada, en la que era el único piloto de MotoGP que todavía no se había ido por los suelos.



Y, en tanto, en pista ya era Marc Márquez quien con su registro de la cuarta vuelta, 1:48.425, se puso al frente de la clasificación, con 55 milésimas de segundo de ventaja sobre el gran favorito local, el italiano Valentino Rossi y su Yamaha YZR M 1, pero duró poco ese liderato, al verse superado el español por el también italiano Michele Pirro. Pirro es el piloto probador de Ducati y habitualmente la gran mayoría de las sesiones de pruebas con las Desmosedici las realiza en este trazado, por lo que se lo conoce de maravilla. Tras la estela de Pirro se colocó el líder del equipo de Borgo Panigale, el italiano Andrea Dovizioso, en tanto que Márquez, tercero, volvió a arañar algunas décimas a su mejor registro, sin que por ello pudiese evitar que le superase por 51 milésimas de segundo Maverick Viñales.



En ese grupo de cabeza se "instaló", poco después, el también italiano Andrea Iannone (Suzuki GSX RR), que se quedó a seis milésimas de segundo del registro de Viñales pero superó a Márquez por 34 milésimas, aún con más de quince minutos de entrenamiento efectivo. Unos minutos después se produjo la segunda caída de la tanda, protagonizada por el debutante suizo Thomas Luthi (Honda RC 213 V), que intentó salvar la misma al más puro estilo de Marc Márquez pero no logró su objetivo. Al final de la sesión, Andrea Iannone sorprendió a todos sus rivales con más de medio segundo de ventaja sobre Michele Pirro, que comandó la tabla hasta ese instante por delante de su compatriota Andrea Dovizioso, vencedor el pasado año, el español Maverick Viñales, el australiano Jack Miller (Ducati Desmosedici GP17) y Marc Márquez, mientras Valentino Rossi se vio relegado a la octava plaza, por delante de Jorge Lorenzo, con Alex Rins (Suzuki GSX RR) duodécimo.



Mención especial se merece el español Esteve "Tito" Rabat (Ducati Desmosedici GP17), quien fue declarado apto para la carrera italiana tras el accidente que sufrió en los entrenamientos de Barcelona/Montmeló y aunque se esforzó por conseguir el mejor rendimiento posible, las molestias y dolores en el brazo izquierdo le hicieron estar mucho tiempo en la última plaza, que acabó mejorando para concluir la primera tanda vigésimo primero. En el lado negativo el rendimiento de Dani Pedrosa (Repsol Honda RC 213 V), quien no pudo pasar de la decimoséptima posición y, lo que es peor, a casi un segundo y medio del tiempo de Andrea Iannone, o lo que es lo mismo, lejos, muy lejos, de los pilotos de cabeza.

