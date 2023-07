Sebastian Unzué: "La fuerza mental de Van Vleuten es brutal"

palabra tregua no existe en el ciclismo femenino, ni en el equipo Annemieck Van Vleuten sellaba en Olbia su cuarta victoria en el La, ni en el equipo Movistar . El domingosellaba ensu cuarta victoria en el Giro , y este lunes 10 de julio ya estaba en altura recuperando y pensando en el Tour. En Pamplona, Sebastián Unzué -manager del Movistar femenino- repasaba el Giro y estudiaba las etapas del Tour de Francia femenino, que arranca el 23 de julio y para el que son el equipo a batir.

¿Satisfecho con la victoria de Van Vleuten?

Mucho, porque no empezamos el año bien, nos estaba costando mucho. Hasta mayo no hemos obtenido resultados, lo de la Vuelta no fue casualidad, y en el Giro ya se ha visto cómo está.

¿Tuvo problemas Van Vleuten a comienzo de año?

No, yo la sensación que tengo es que el resto del pelotón en general ha dado un paso adelante, hay mucho más nivel. Vollering, Kopecky y Reusser, que están en el mismo equipo, han tenido un paso adelante impresionante. Pero Annemieck a base de competir y un buen ciclo en altura ha sido capaz de llegar a tope al Giro.

Ha ganado la general, tres etapas, tres minutos largos a la segunda clasificada, más montaña, regularidad... ¿estamos ante una de sus victorias más contundentes?

Una de ellas. El año pasado en el Tour y en el Giro consiguió diferencias muy grandes. Ha ganado tres etapas ganando desde lejos y en solitario, en dos ha estado muy cerca... Annemieck ha dado un golpe encima de la mesa. Ha dicho aquí estoy yo, tengo el mismo nivel que el año pasado y va a por todo. En la Vuelta no ganó dejando esta sensación, ganó por varios movimientos de equipo y porque las compañeras le llevaron en volandas. Estuvimos listos y en Lagos hubo dos corredores mejores que ella.

Pero esto no acaba aquí, el Tour está a la vuelta de la esquina. Busca el triplete.

Después de lo conseguido el año pasado, visto el nivel que tiene, el objetivo solo puede ser ganar el Tour y conseguir ese segundo triplete. El Tour va a ser un reto muy complicado, porque va a estar Vollering y otras corredoras de mucho nivel. Va a ser muy complicado, pero tengo una confianza absoluta, porque ella es capaz de todo.

¿Pesa más llegar fresca o con la carrerilla de haber ganado el Giro?

El año pasado repetimos con el bloque del Giro en el Tour y las cosas nos salieron bien. Fuimos los únicos que arriesgamos, y salió bien. Este año repetiremos.

No hay tiempo de mucho.

Annemieck se ha ido a altura a Livigno a preparar el Tour.

Lleva tres temporadas con ella, ¿se acostumbra a estas cosas?

Lo de esta mujer es tan acojonante que es que no te sorprende, porque te esperas cualquier cosa. Al principio de la temporada no era capaz de estar en la pelea cuando se aceleraba. Llegó aquí al Giro, y gana tres etapas, la general... me ha sorprendido tantas veces que ha dejado de sorprenderme porque es capaz de todo. Y yo confío en volver a traer el amarillo a casa.

Van Vleuten dijo que este año lo dejaba, ¿no hay marcha atrás posible?

Yo creo que no. Yo le he dado mi opinión varias veces. Una ciclista como ella, haciendo lo que está haciendo, ganando lo que está ganando, pase lo que pase en el Tour, dejarlo como campeona del mundo y ganando Giro y Vuelta es un final espectacular, solo al alcance de las leyendas y ella es una leyenda del ciclismo. Dejarlo es la mejor decisión que puede tomar.

Ya, pero la tentación de seguir...

Seguro que se lo ha planteado, pero es que son ya más de 40 años. La forma que tiene ella de ser ciclista, de prepararse, de tomarse la competición es brutal y tiene un desgaste psicológico tremendo, superior incluso al físico. Lo que más me sorprende de ella es su fortaleza mental. Pongas lo que le pongas delante, asume el reto. No le da miedo nada ni dentro ni fuera de carrera. Irse en lo alto es lo mejor que puede hacer.

¿Van Vleuten es genialidad o es una capacidad de trabajo superior?

Es una mezcla de las dos. Su compromiso en el trabajo te impresiona, y tiene una capacidad de sufrimiento y de llevar el cuerpo al límite que se la he visto a muy poca gente. Ella aguanta el doble que todas, a base de entrenamiento físico y mental.

¿Ha pensado en el día después de Van Vleuten?

Lo llevo pensando mucho y mucho tiempo. No me asusta, al revés. Acabamos una temporada corta pero muy intensa en la que hemos ganado todo lo que se puede ganar, y hemos trabajado también para lo que viene después con gente joven a la que hemos hecho crecer a su lado. El equipo está preparado.

¿Seguirá en el equipo como Valverde?

Lo hemos hablado alguna vez, pero no lo hemos acabado de concretar. Cuando termine todo ya habrá tiempo.