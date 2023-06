La sonrisa de cuatro metales de dos jóvenes ciclistas navarros

Idoia Eraso y Unai Aznar fueron la sensación de los últimos campeonatos de España de ciclismo en la categoría sub23. Entre los dos coleccionan cuatro medallas, tres de oro y una de plata. Eraso corre en el Laboral Kutxa. Unai Aznar lo hace en el Finisher, pero los nacionales los disputó con la selección de Navarra. Los dos ganaron en la prueba contrarreloj. Unai sumó la victoria en la ruta, modalidad en la que Idoia se hizo con la plata. Ella atesora otros dos oros del año anterior. El futuro del ciclismo navarro pasa por sus piernas. Estos días descansan para afrontar los nuevos retos que les van a llegar.

¿Qué ha significado la consecución de estas dos medallas?

Unai Aznar: Para mí, una alegría inmensa porque nunca había conseguido un resultado de este calibre. Es una motivación y me da mucha seguridad para seguir trabajando, también a la hora de correr.

Idoia Eraso: Estoy bastante contenta de haberlas conseguido. Este año ha sido diferente mi calendario respecto al pasado. Estas dos medallas han sido la oportunidad que he tenido para optar a ganar. Eso me ha venido bien para la cabeza y tener una motivación de cara a la temporada.

¿Cómo han preparado estos campeonatos?

U.A.: El año pasado no pude correr por la covid, pero tenía en la cabeza la contrarreloj de este año. En enero ya tenía muchas ganas, se me truncó un poco al principio la temporada. Sufrí una caída y una enfermedad que me costó levantar más de lo previsto. Los últimos dos o tres meses he estado bastante bien y con la mirada puesta en el campeonato. Ha sido una preparación casi perfecta hasta las fechas y ha salido todo redondo.

I.E.: Creo que lo he preparado menos que el año pasado porque he tenido muchas carreras durante todo mayo -18 días de competición-. También en marzo tuve bastantes carreras. Por eso mi preparación ha sido más bien carrera tras carrera, que se coge ritmo y descansar en casa. En junio he podido meter más cabra en mis entrenamientos pero mi preparación han sido más las carreras.

¿Era el objetivo?

U.A.: No. La contrarreloj sí era el objetivo. La ruta sabíamos que la podíamos hacer bien. Al final, en la prueba en ruta, entran muchos factores, los que se tienen que dar para ganar, y yo creo que salió mejor de lo esperado.

I.E.: No tenía este objetivo. Podíamos estar adelante en las dos pero se vio el sábado, mi objetivo no era ganar, queríamos ganar la absoluta y tenía que trabajar. Por circunstancias fuimos cambiando y nos enfocamos más en la victoria con Eneritz (Vadillo). Vino de rebote el segundo puesto, pero muy contenta.

Ya dejó entrever en la rueda de prensa del oro de la contrarreloj que le iba a tocar trabajar en la ruta.

I.E.: El objetivo era el oro, pero era el del equipo. Por circunstancias, por el perfil, se enfocó en que lo obtuviera Eneritz y yo muy contenta de poder ayudar a ello.

¿Qué pruebas os pueden abrir estos triunfos?

U.A.: Ojalá la puerta al siguiente paso, que es el profesionalismo.

I.E.: Seguiré igual. No me abrirá ninguna puerta.

Han corrido con bloques fuertes en las dos pruebas. ¿Han notado más presión?

U.A.: No, al revés. Corríamos con Navarra. Éramos un bloque muy potente. Nuestra selección podía ganar con casi cualquier corredor. Nos compenetramos bien todo el grupo, a pesar de no estar juntos durante todo el año. La presión era la que cada uno se ponía.

I.E.: No teníamos presión, pero estábamos en el punto de mira de las demás. Éramos el equipo más grande con buenas corredoras. Se nos ponía en la palestra en cualquier equivocación que tuviéramos. Sentíamos más vigilancia, pero no presión. Nos dio más motivación de poder ser un equipo de los importantes que había en la carrera.

¿Qué balance hacen de la temporada hasta ahora?

U.A.: Muy bueno. He sabido superar adversidades que han pasado. He sabido darle la vuelta bien. Han ido saliendo cada vez mejor, con trabajo y cabezonería.

I.E.: Empecé muy pronto, a finales de enero; más pronto que nunca. He tenido progresión porque al principio con los estudios es más difícil poder rendir al máximo nivel. Después de acabar las clases sí que me he centrado en la bicicleta. Ha habido una pequeña progresión en el último mes.

¿Qué objetivos se plantean a partir de ahora?

U.A.: Tengo planificada la Vuelta a Madrid y ya no tengo más en el calendario. Me gustaría hacer todas las carreras lo mejor posible y honrar al maillot de campeón de España. Ganar con este maillot sería un bonito objetivo.

I.E.: Tenemos un pequeño descanso porque en julio no hay ninguna carrera. Lo aprovecharemos para descansar y entrenar bien. En agosto, ya nos tocan algunas clásicas. Ahora tengo que prepararme para ello y coger con ganas para luchar.

Cada uno ha conseguido dos medallas, si les dijeran que se quedaran con una de ellas, ¿cuál sería?

U.A.: Con la de contrarreloj. Es una disciplina que me gusta mucho. Llevaba muchos años detrás de esa medalla. Me gusta mucho y compartir el podio con mi hermano creo que no se podía pedir más. Era como un sueño impensable de alcanzar.

I.E.: Aunque parezca mentira, me quedo con la plata. Mis sensaciones fueron mejores el sábado. Creo que hice una carrera muy bonita. Como comenté, el viernes no me quedé del todo a gusto con la contrarreloj que había hecho pese a haberla ganado. Creo mis sensaciones eran más importantes y el sábado tuve muy buenas sensaciones. No opté a la plata porque peleé mucho para que mi compañera consiguiera el oro. Eso fue más bonito que el oro del día anterior.

¿Cómo se ven en un futuro ciclista?

U.A.: Me gustaría ser un gregario muy bueno para el equipo, ser un pilar para el equipo y contando también con sus oportunidades de intentar disputar una carrera.

I.E.: Yo podía decir igual. Me gusta mucho poder trabajar y conseguir un objetivo conjunto junto a todas y yo ser partícipe de ello. Me gustaría ser una buena compañera.

Desde sus perspectivas personales, ¿cómo planteáis el futuro?

I.E.: Sigo estudiando por mucho que ahora tenga dos medallas en casa... El año pasado también conseguí otras dos. Yo sigo estudiando, teniendo hasta mayo una vida bastante ajetreada y una vez que acabe los estudios podré plantearme otras cosas pero ahora mismo no me quito los estudios de la cabeza.

U.A.: He estado también estudiando, pero el ciclismo masculino está visto de otra forma, aunque siempre debes tener un plan B porque nunca sabes lo que puedes durar dos años, diez, uno... Puedes sufrir una lesión o cualquier cosa que te pueda apartar rápidamente de esto.

¿Cuándo decidieron que el ciclismo era su deporte?

U.A.: A mí siempre me ha gustado. Me gusta mucho y ojalá pueda dedicarme a ello. No puedes estar solo a la bicicleta, aunque es una prioridad en mi vida. Gira en torno a ello. Empecé con 8 años.

I.E.: Yo comencé en cadetes con la bicicleta de carretera. Fue todo un poco inercia, estar a gusto. Justo se creó el equipo Lacturale Ermitagaña en Pamplona y ahí conocí a la familia Puigdefábregas. Todos ellos me ayudaron a disfrutar de este deporte como una pasión. He seguido año tras año y le he cogido ese gusto.

¿Cuánto tiempo le dedican a la bicicleta?

U.A.: Casi todo el día porque también hay que estar pendiente y cuidar la alimentación, entrenar lo que el preparador te manda si el cuerpo así lo indica, descansar lo que toca... Al final estás prácticamente cuidándote, en un aspecto u otro, para hacerlo lo mejor posible.

I.E.: La bicicleta es un deporte bastante sacrificado. Hay que cuidar muchos detalles. Cualquier detalle cuenta y hay que cuidarse.

El Tour de Francia sale el sábado de Bilbao, ¿van a ir a verlo?

U.A.: Ahora mismo no lo sé pero la idea es ir.

I.E.: Iremos juntos a verlo. Yo creo que nos desplazaremos a San Sebastián el domingo.

En el 92, diez años antes de que nacieran, Induráin ganó el prólogo de ese Tour, ¿qué imagen conservan de Miguel?

U.A.: He visto vídeos de Miguel y conozco su historia. Que alguien vuelva a conseguir lo que él logró es muy difícil. Que sea navarro, de aquí de Villava, es para nosotros un referente, para admirarle.

I.E.: Es una imagen que tenemos los navarros. Es un orgullo que haya habido un ciclista como Induráin en Navarra.

CLAVES

Gel o barrita.

U.A.: Gel.

I.E.: Barrita.



Sales o batido de proteínas

U.A. e I.E.: Batido de proteínas.



Entrenamiento por la mañana o por la tarde.

U.A. Por la mañana.

I.E. Mañana, sin duda.



Con frío o con calor.

U.A. Calor.

I.E. Frío.



Contrarreloj o ruta

U.A. Contrarreloj.

I.E. Contrarreloj.



Vingegaard o Pogacar

U.A. Vingegaard.

I.E. Pogacar.



Van Vleuten o Vollering

U.A. Vollering.

I.E. Vollering.



Elige una carrera

U.A.El Mundial.

I.E. La París Roubaix.

UNAI AZNAR

​Unai Aznar Vijuesca. De Cortes, tiene 20 años (26 de julio de 2002). Estudia un grado superior de deporte online con sede en Zaragoza. Empezó en el club Muskaria a los 8 años. Cambió en cadetes al Burunda con el que pudo dar el paso al Lizarte, ahora Finisher.

IDOIA ERASO

​Idoia Eraso Lasa. Nació en Pamplona el 27 de febrero de 2002. Tiene 21 años. Estudia un doble grado de Educación Infantil y Primaria, y un grado medio de música. Toca el saxofón. Empezó en cadetes en el C.C.Ermitagaña para pasar al Laboral Kutxa donde continúa.