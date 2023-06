De la tristeza por la caída a la emoción de recibir un maillot con la firma de Induráin

Miguel Induráin ganó su primer Tour e incluso el último Ismael Guzmán no era ni embrión. De hecho nació diez años más tarde del primer jersey amarillo del pentacampeón de Villava. Sin embargo, cuando el miércoles recibió un maillot de líder de la Vuelta a Navarra firmado por Induráin se emocionó, mucho. “No me lo esperaba”, indicó. El joven ciclista madrileño se encuentra ingresado en el Hospital Universitario de Navarra. Hoy pasará por el quirófano, por primera vez, pero le quedará otra intervención. Cuandoganó su primere incluso el últimono era ni embrión. De hecho nació diez años más tarde del primer jersey amarillo del pentacampeón de Villava. Sin embargo, cuando el miércoles recibió un maillot de líder de lafirmado por Induráin se emocionó, mucho. “No me lo esperaba”, indicó. El joven ciclista madrileño se encuentra ingresado en el. Hoy pasará por el quirófano, por primera vez, pero le quedará otra intervención.

Ismael Guzmán, del Gomur, sufrió una grave caída en la última etapa de la Vuelta a Navarra el domingo, la jornada que terminó en el Alto de Muskilda (Ochagavía). El ciclista del equipo cántabro, de 21 años, viajaba en la escapada. Probó en solitario y cuando logró unos metros de distancia sufrió el accidente. “Estábamos escapados. Estábamos haciendo la selección. Quedaba poco para meta. Decidí atacar. Me fui en solitario. En una bajada había una curva, que no esperaba que fuera tan cerrada. Entré más fuerte de lo que debía y no pude tumbar la bici. Lo último que recuerdo es cómo salí por encima del guardarraíl”, señaló.

Cayó desde una altura de unos seis metros. Golpeó con su cuerpo en el asfalto de otra carretera paralela a la que él transitaba. “Desde que salí por el guardarraíl no recuerdo mucho, sólo estar rodeado de los de la ambulancia, pero el traslado en el helicóptero, tampoco. Me acuerdo cómo metieron pero no del viaje”, añadió.

El parte de lesiones es amplio. Sufre tres fracturas en la cadera, y una más en la órbita ocular. “Lo más fuerte lo tengo en la cadera. Tengo tres fracturas: dos en la pelvis, y en la cresta ilíaca. Me di todo el golpe en el lado derecho; además, de la fractura en la cuenca ocular”, contó. La primera operación, hoy, será en la cadera. “La del ojo la han dejado para más adelante”, indicó.

En su espera, en el hospital, que asegura lleva bien, recibió el miércoles una sorpresa difícil de olvidar. Tres representantes de la organización, Sergio Rodríguez, Aimar Olóriz y Miguel Aguirre, acudieron con un regalo para él. El martes, Miguel Induráin, estampó su firma en un maillot rojo, el que identifica al líder de la Vuelta a Navarra, con una dedicatoria para Ismael. Lo guarda, lo guardará bien y, cuando llegue a casa, le reservará un lugar junto al resto de recuerdos importantes que tiene de su carrera como ciclista. “Me sorprendió mucho. Significa mucho que lo haya firmado Miguel”, dijo.

AGRADECIMIENTO A LA ORGANIZACIÓN

Empezó en la categoría de infantil de segundo año, animado por uno de sus primos. Él jugaba a fútbol. Con 13-14 años comenzó y ya van a ser nueve dedicados a la bicicleta. Esta es su cuarta temporada en la categoría de amateur. Desde el domingo, día en el que sufrió la caída, son sus padres, Alberto Guzmán y Gloria Velázquez, los que le acompañan en la habitación del hospital. Su compañero de equipo Jon Gil, de Lakuntza, también le visita. La familia vive en la localidad madrileña de Navalafuente. Sus padres vinieron a Navarra para ver la carrera. “Lo mejor para él era dejarle en Pamplona y evitar el traslado. Siempre hemos pensado en la opción que fuera mejor para él”, contó Alberto Guzmán, padre de Ismael. Tanto él como su madre, se muestran muy agradecidos a la organización de la Vuelta a Navarra, así como al personal sanitario.

Esta era su segunda participación en la prueba por etapas navarra. La anterior tuvo lugar el pasado año. Esta edición la ha corrido en las filas del Gomur, equipo al que llegó procedente del Zamora. Hasta el momento de la caída, Ismael Guzmán aseguró que “iba bien”. “No venía con ninguna expectativa de hacer algo importante pero desde el primer día me encontré bien y, más o menos, estaba en los grupos de adelante. Lo del sterrato me sorprendió bastante. Fue muy duro. Gracias a que entré de los primeros, porque había mucho polvo y mucha tierra, que uno tragaba yendo adelante. No me imaginó qué tuvieron que tragar por detrás. En el segundo día, aguanté hasta prácticamente el último puerto pero ya iba acalambrado por la humedad. El tercer día, el de los repechos, llegué en el grupo cabecero pero no me metí en el esprint. El último iba a jugarme la carrera y no pudo ser”, relató. En la edición anterior, la del 2022, también sufrió un percance. “Aquella vuelta venía a aguantar todo lo que pudiera. En el último día, hubo una caída. La pillé. Intenté continuar pero llevaba mucho tiempo perdido y me retiré. Se rompió, además, el manillar”.

Sus primeros pasos como ciclista los dio en el San Sebastián de los Reyes. “Antes hacía fútbol. Llegó un momento que lo dejé y no sabía qué hacer. Tengo un primo que competía. Ese verano que no hacía nada fui a verle a las carreras y me enganché. Un día decidí competir y hasta ahora”. La que sufrió el domingo es la caída más grave que ha tenido, aunque ya había probado los sinsabores de este deporte.

Tiene un maillot firmado por Miguel Induráin, una foto con Perico Delgado pero como queda claro por su edad él se fija en ciclistas más actuales. Si se tiene que decantar por uno, lo tiene fácil: Primoz Roglic. “Es el que más me gusta, en general. Se defiende en todos los terrenos, pero luego sé que hay especialistas en otros terrenos como Filipo Ganna, en la crono; o Remco (Evenepoel), cuando está en modo Dios, es imbatible. Sé reconocer las virtudes de los mejores pero el que más me gusta es Roglic, y antes, Valverde”, enumeró.

Al margen de las dos vueltas a Navarra, Ismael Guzmán apenas ha corrido en territorio foral, sí que ha disputado más pruebas en el País Vasco. En lo que llevaba de temporada, había corrido la mayoría de las pruebas de la Copa de España, la Vuelta a Extremadura, Bidasoa y alguna más en Valladolid. Fijo en la selección madrileña, era muy probable que fuera convocado para disputar los próximos campeonatos de España que se van a celebrar del 24 al 26 de junio en dos localidades madrileñas. “No sé si serán cuatro o cinco meses de recuperación. Con suerte, igual llego a final de la temporada montando en bicicleta, pero competir lo dudo. Tengo que recuperar bien. Al principio, me costó asumirlo pero poco a poco te das cuenta de que tienes que ir hacia adelante”.