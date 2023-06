Induráin: "Tengo buenos recuerdos pero muy intensos del doblete del 93"

Tourmalet en 1993. Tony Rominger cogió distancia y Miguel Induráin tuvo que arriesgar para salvar el Tour de Francia. El pentacampeón de Villava lo ganó. Veinte días antes había logrado la maglia rosa del Giro. Fue su segundo doblete del que ahora se cumplen treinta años, tras el del 92. Recuerda perfectamente el descenso delcogió distancia ytuvo que arriesgar para salvar el. El pentacampeón delo ganó. Veinte días antes había logrado la maglia rosa del Giro. Fue su segundo doblete del que ahora se cumplen treinta años, tras el del 92.

Treinta años de su segundo doblete, ¿qué recuerdos tiene de aquel momento?

Buenos pero intensos. Viví una época intensa. Primero acudí al Giro. Resultó duro, peleado, con Ugrumov, los italianos...Me costó sacarlo adelante. En el Tour pagué el esfuerzo de todo el año. Caí enfermo por un descuido y los últimos días se me hicieron complicados. Tuve que arriesgar bajando el Tourmalet y pude solucionarlo. Fueron años intensos de carreras y de ciclismo.

¿Su objetivo era el doblete?

Mi objetivo era el Tour. Al Giro fui a ver cómo estaban las cosas, a prepararme también. La carrera me llevó a la situación. Me metí en la pelea, y esos esfuerzos me fueron haciendo mella. Realicé un esfuerzo grande por sacar adelante el Giro y en el Tour lo pagué.

Cuando llegan estas fechas, ¿suele mirar con más atención los trofeos que tiene por casa?

Están ahí. Los tengo vistos. Son ya treinta años disfrutando de ellos. Llegan estas fechas, y más este año que empieza el Tour desde Bilbao, y comienza a hablarse más.

¿Cómo ve el panorama de cara al Tour? ¿Ve algún favorito claro?

Vingegaard está fuerte. Es el ganador del año pasado y pienso que es el máximo favorito. Pero están todos ahí. Algunos vienen de una lesión como Pogacar, pero también está muy fuerte. Otros están corriendo otro tipo de pruebas. En el Tour siempre hay varios candidatos. Después siempre sale alguno sorpresa que lo pone difícil. Ahí están también los españoles: Enric Mas, Mikel Landa. Siempre hay un grupito después de los grandes favoritos que siempre lo pone difícil.

Se conmemora el treinta aniversario de su segundo doblete Giro-Tour, ¿es muy complicado que actualmente se repita esa gesta?

Actualmente y antes. Siempre ha sido un hito difícil. Lograr la victoria en una de las pruebas ya resulta bastante complicado. Para hacer el doblete hay que centrarse mucho, sacrificar mucha parte de la temporada, organizar bien los esfuerzos. Es complicadísimo. Muy pocos hemos conseguido el doblete. Creo que hay gente que lo puede hacer ahora pero tienen otros intereses. Es otra forma de correr, más esfuerzos puntuales.

¿Le sigue picando el gusanillo de la competición?

No. Ya lo quemé durante los doce o trece años de profesional. En los momentos buenos, la salida del Tour, ese ambientillo, gusta, porque gusta la profesión, lo que estás haciendo y es bonito. Pero luego cuando ves, por ejemplo, el recorrido de la primera etapa en Bilbao con 3.500 metros de desnivel, la tensión que suele haber y piensas que mejor estás viéndolo por la tele. Te gusta el mundillo pero es complicado.

Y un navarro que vuelve a ganar la Vuelta a Navarra.

Sí. Estuve con él en una salida. Es un chaval que se ha defendido muy bien, con un buen equipo. Es la vuelta de casa y todo el mundo la prepare a tope. Cuesta ganar la Vuelta a Navarra. Es un ciclista que está andando bien y a ver si con el espaldarazo de este triunfo llega más arriba.

Que el Tour salga del País Vasco, en concreto de Bilbao, después de treinta y un años, ¿qué significa?

Que salga un evento de este tipo, como es el Tour... Ya lo hizo de Donosti en el 92 y fue un gran evento. Además la afición siempre se suele acercar a los Pirineos, los Alpes... Mucha gente no tiene oportunidad de ir a esos sitios. Merece la pena disfrutar de todo lo que significa el Tour cuando llega a la puerta de casa. Es un bonito espectáculo.

¿Se va a animar alguno de sus hijos a participar en La Induráin?

No lo sé. Hago ahora la Quebrantahuesos con Miguel. En julio no sé. Mi mujer suele participar en la de 100 kilómetros. Es un reto importante. El resto no sé cómo tendrán las vacaciones.