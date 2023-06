Induráin: "En la Titan Desert he disfrutado, pero también he pasado miseria"

Titan Desert Morocco, una prueba de mountain bike que se celebró hace mes y medio en el desierto del Atlas. El pentacampeón cumplió su objetivo de terminar, y fue una pieza clave en su equipo, el navarro Kosner-Saltoki Home, donde ayudó a todos sus compañeros. Miguel Induráin tiene aún la cara curtida por el solazo de siete días participando en la, una prueba de mountain bike que se celebró hace mes y medio en el desierto del Atlas. El pentacampeón cumplió su objetivo de terminar, y fue una pieza clave en su equipo, el navarro Kosner-Saltoki Home, donde ayudó a todos sus compañeros.

¿Cómo fue correr la Titan Desert?

Fue una experiencia dura, ahí hay que ir entrenado y mentalizado para sufrir. Yo a Marruecos solo no iba a ir, y esta era una buena oportunidad. El paisaje es muy diferente, el evento en sí está muy bien organizado; En la Titan he disfrutado pero ahí se pasa mucha miseria.

Pero usted había entrenado desde hacía meses muchos días cuatro horas de carretera pero con bicicleta de monte. Rodado iba.

Hay que ir entrenado, y yo había entrenado. Pero tampoco iba con la intención de disputar la general. Unos días forzaba un poco, otros salía más relajado. Iba a acabar, pero al final se te amontona el trabajo, no descansas como estás acostumbrado... al final se te hace bola.

¿Lo duro es el calor, la arena...?

Es todo. Hace calor, pero es un calor seco, no sudas tanto. Bebes mucha agua. Con la comida tienes que tener mucho cuidado. Y luego está al aire, las piedras, la arena, la navegación... son pequeñas cosas que, sumadas, te minan. Hubo mucha gente que el primer día se fueron para casa. Creo que hay gente que lo ve por la tele y dice, pues nada voy a este evento y no se prepara bien.

¿Es difícil rodar por el desierto?

La arena tiene su aquel. Hace falta mucha técnica, y luego hay que saber verla, interpretarla. Yo veo las dunas y no sé bien por dónde hay que ir. Hay otros que miraban el color de las hierbas que había o el color, y se desviaban porque sabían que por ahí no puedes pasar. La arena y el desierto tienen su truco.

¿Cuál ha sido el peor momento?

La arena en sí misma. Había días que pasaba por allí y me quedaba clavado. Yo soy bastante pesado, y cuando la arena te hacía culear la bici, me paraba y si te paras te hundes en la arena. Y si quieres pasar bien te tienes que pegar buenos calentones.

¿Cómo llevó lo de los vivacs?

Regular. Hacía mucho calor de día por la arena, por la noche enfriaba bastante y había que tener ropa a mano. Dormíamos en unas jaimas que montaban, con una tela de piel de camello y que se sujetaban con unos palos y dormíamos en unas colchonetas. Los baños eran compartidos, por eso no había pega. Pero dormir en esas condiciones no era fácil.

Los vivacs los he pasado regular, al final no consigues descansar en las mejores condiciones

Cuentan que usted hizo buena labor de equipo.

Sí. Le ayudé algún día a mi cuñado, les eché una mano a Jesús Torres y Ainara Elbusto otro día... pero también me ayudaron a mí un día que pinché. Los que iban a hacer la general iban a saco todos los días. El resto íbamos a ayudarnos unos a otros. Me lo he pasado bien, es una experiencia que merece la pena. Ves sitios y culturas diferentes, y el ambiente del equipo ha sido muy bueno.

Olano, Beltrán y usted han estado mano a mano en la Titan.

Ellos, ellos, que están hechos unos máquinas. Yo iba a vivir la experiencia, ellos ya llevan años compitiendo.

¿Volverá?

Me lo pensaré. Andar en bici por allí está muy bien, el ambiente es muy bueno, pero por la arena, lo de la comida, el agua, el descanso... La Titan es muy dura y hay que ir muy bien preparado.