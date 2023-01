La nueva piel de los navarros Erviti y Óscar Rodríguez, que debutarán en Australia

El equipo World Tour Movistar Team ha presentado hoy la que será su nueva imagen para 2023. El equipo navarro ha cambiado de marca de ropa deportiva y su diseño. Si en 2022 era La Passione, ahora es Gobik con un diseño clásico y minimalista en el que predomina el azul, algo más claro que en la pasada temporada y con la M corporativa de Telefonica Movistar.

Los navarros Erviti y Rodríguez darán sus primeras pedaladas de la temporada 2023 en el Tour Down Under en Australia, hacia donde partirán pasado Reyes. Después el veterano capitán de ruta hará un calendario clásico, mientras que Rodríguez opta por todas las pruebas del desierto: Omán, UAE, etc.

Tanto uno como otro esperan entrar en los ochos de alguna de las tres grandes.