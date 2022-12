Agirre y Ramírez ganan de la mano el ciclocross de Pamplona

Joseph Gerardo Ramírez y Asier Agirre protagonizaron este sábado 17 de diciembre una bonita carrera en el circuito de Lezkairu, escenario de la cuarta edición del ciclocross Pamplona. La pelea estuvo ajustada hasta la misma línea de meta a la que los dos protagonistas llegaron de la mano.

La carrera estuvo muy condicionada por la ausencia de Aitor Hernández. El vizcaíno, que buscaba un tercer triunfo en Pamplona y que hace una semana escasa conseguía imponerse en Urdiáin, cayó a última hora del cartel y dejó la carrera mucho más abierta. La prueba, que se desarrolló en un trazado de 2,6 kilómetros -el mismo de otros años- presentaba unas condiciones inmejorables. No había un enorme barrizal pero el piso si estaba lo suficientemente blando como para endurecer la prueba.

Ramírez y Agirre se reivindicaron desde un primer momento como protagonistas. Fueron ellos quienes le pusieron el ritmo y el picante al juego. También fueron ellos quienes tuvieron que sortear con la mala suerte.

CONTRATIEMPOS PARA LOS DOS

Era mitad de carrera cuando Agirre, que lideraba la prueba, vio cómo el tubular de su rueda trasera se daba la vuelta en una zona técnica cerca de meta, y tenía que hacer más de 300 metros con la bici al hombro para cambiar de máquina. Un percance que le hizo perder toda la ventaja que tenía con el americano. Ramírez, que fue de menos a más, se fue para adelante.

A pesar del percance, Agirre consiguió cambiar rápidamente de bici e ir recortando una diferencia que había pasado de los 15 segundos. Pero fue entonces cuando el ciclista americano veía cómo a dos vueltas para el final se le salía la cadena exactamente en la misma zona técnica en la que había pinchado Agirre. El tiempo que tardó en reparar hizo que Agirre recuperara todo lo perdido, y afrontaron las dos vueltas finales mano a mano, sin que nadie despegara a nadie. Al final, en un bonito gesto decidieron entrar juntos de la mano en la meta de Lezkairu.

CLASIFICACIONES

Elite y sub 23

1. Asier Arregi (Bizikleta.com)

2. Joseph Ramírez (Bizikleta.com)

3. Darío Silvestre (Metalgraph)

4. JavierTorres (Saltoki)

5. Jesús Torres (Saltoki)

Júnior masculino

1. Beñat Fernández (Eleyco)

2. Markel Monasterio (Informática)

3. Igor Iriarte (Limousin)

Elite y junior femenino

1. Olatz Odriozola (Bizikleta.com)

2. Ainara Elbusto (Saltoki)

3. Paula Suárez (Oreka)

Cadete masculino

1. Arkaitz Suso (Aranako)

2. Aner Irizar (Goierri)

3. Eñaut Bilbao (Informática)

Cadete femenino

1. Nahia García (Café)

2. Ane Zubeldia (Zarautzarra)

3. Irati Aranguren (Adoingo)

©Jesús M Garzaron

José Lorenzo Esteban, el campeón incombustible a los 60

A sus 60 años, José Lorenzo Esteban sigue en la brecha de la competición. Y eso que el año pasado estuvo en barbecho. Tuvieronq ue intervenirle de un cartílago de la rodilla derecha que le daba guerra. Recuperado, Esteban está haciendo la campaña de ciclocross con buenas sensaciones. “Desde verano ya me estoy preparando a fondo para estas carreras. Después de la operación me veo más limitado para poder patear (ir a pie) en los circuitos, pero las sensaciones por ahora son buenas”, comentaba el ciclista pamplonés que ha disputado siete pruebas de la Copa de España de las que ha ganado una.

Esteban tiene la mirada puesta en los Campeonatos de España Master 60 en Valencia. “Creo que puedo llegar en buenas condiciones, y para disputar”, comentaba. “Es verdad que con 60 años ya no vas para arriba, sino para abajo. Y que después de la lesión he notado que he bajado.Pero tengo ilusión por competir y quiero pelear el campeonato”, decía.