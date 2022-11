Caja Rural pone rumbo a la Vuelta

cuatro equipos Pro Team que hay en España. El conjunto navarro se encuentra desde el lunes preparando la parte logística de la temporada 2023 en la que el objetivo es claro: volver a correr la Vuelta a España, que tendrá dos etapas en Navarra. “Si no corres la Vuelta a España es como si no existieras. Es duro, pero es así de claro”. La reflexión es de Juanma Hernández, el mánager general del Caja Rural-RGA. El pensamiento resume una situación real para losque hay en España. El conjunto navarro se encuentra desde el lunes preparando la parte logística de la temporada 2023 en la que el objetivo es claro: volver a correr la Vuelta a España, que tendrá dos etapas en Navarra.

Salvo las bajas sensibles de Mikel Nieve, que ha colgado la bicicleta, y de Jonathan Lastra, que ha emigrado al Cofidis, Caja Rural-RGA conserva la mayor parte del bloque de la pasada temporada. Una plantilla que combina bien gente hecha, con un punto de veteranía, con la apuesta clara y contínua por la juventud y la gente de la casa.

El conjunto verde, que tiene una plantilla de 21 ciclistas -tres menos que el año pasado-, se ha reforzado con dos jóvenes esprinters checos (Babor y Barta) y tres corredores de su equipo filial: Balderstone, López y el etíope-navarro Mulu Knife.

“La temporada ha sido relativamente buena. En cuanto a resultados y a presencia ha sido un año muy bueno, el único punto negro es no haber corrido la Vuelta a España”, comentaba ayer Juanma Hernández. “Para este año tenemos la esperanza de poder entrar de que nos inviten. Tenemos dos etapas en Navarra y a ver si nos toca. Es muy importante estar en la Vuelta porque te da presencia durante 21 días seguidos en televisión, se habla del equipo... es vital”.

APUESTA POR LA VELOCIDAD

En este año de ausencia de la Vuelta, los responsables del Caja Rural han analizado a fondo el rendimiento del equipo. Vistos los resultados, han comprobado que lo que más presencia, puestos y puntos dan son los velocistas, estar en los esprints. Y que brillar en las etapas de montaña es complicado, porque allí por puro peso específico y calidad, quienes están son los corredores de los World Tour.

Por eso Juanma Hernández y el staff técnico han apostado por fortalecer el apartado de los velocistas. A la presencia del portugués Leitao han incorporado a los jóvenes checos Tomas Barta y Daniel Babor, más la apuesta del venezolano Orluis Aular. El de Nirgua ha sido el autor de seis de las ocho victorias del equipo de este año.

“Hemos reforzado el equipo con hombres rápidos pensando en los puntos. El futuro de los equipos viene marcado por los puntos que consigas, y donde más puntos consigues es con la gente rápida”, argumenta Hernández. “Necesitamos puntuar todo el año en todas las carreras, es que no hay otra alternativa. Los corredores tienen que mentalizarse para buscar puntos porque la UCI quiere exigir más con los puntos, va a condicionar las invitaciones por la puntuación. Y tenemos que estar preparados”.

Caja Rural-RGA va a buscar los puntos en el mismo calendario de los últimos años, con especial atención a las pruebas españolas. El objetivo es volver a estar en la Vuelta a España, y de la parte final cambiarán las clásicas italianas por Langwaki.

Mulu, el etíope de Etxarriz Aranatz

El Caja Rural-RGA 2023 tendrá dos navarros y medio. A Julen Amézqueta y Josu Etxeberria, que siguen de la pasada campaña, hay que sumar la presencia del “adoptado” Mulu Knife Hailemichael. Un etíope de 23 años que fue profesional con el Delko, tuvo que reciclarse con el Caja Rural amateur tras la repentina desaparición del equipo francés. Mulu está apadrinado por Egoi Martínez, y vive en Etxarri Aranatz.

LA PLANTILLA

​Julen Amézqueta

Orluis Aular (Venezuela)

Daniel Babor (Rep. Checa)*

Abel Balderstone*

Fernando Barceló

Jon Barrenetxea

Tomáš Barta (Rep. Checa)*

Jefferson Alveiro Cepeda (Ecuador)

Josu Etxeberria

Jhojan García (Colombia)

David González

Mulu Kinfe Hailemichael (Etiopía)*

Calum Johnston (Gran Bretaña)

Iúri Leitao (Portugal)

Joseba López*

Sergio Roman Martín

Jokin Murguialday

Joel Nicolau

Yesid Albeiro Pira (Colombia)

Eduard Prades

Michal Schegel (Rep.Checa)



* Corredores fichados este año

El mejor de los Pro Teams españoles en 2022

La temporada 2022 que ha firmado Caja Rural ha sido más que notable, teniendo en cuenta un par de factores que no deben perderse de vista. El conjunto navarro se quedó fuera de la Vuelta a España, lo que por una parte le dio mucha menos visibilidad de la deseada, y por otra parte tuvo que buscarse la vida en un calendario alternativa de carreras mayores. Y un segundo factor no menos importante. Mikel Nieve, el fichaje de relumbrón de la pasada temporada, no pudo rendir al nivel que se esperaba de él por diversos problemas físicos, un factor que también le ha mermado deportivamente al rendimiento del equipo.

Con los números puros y duros, los del número de victorias conseguidas y puestos en podio, Caja Rural-RGA ha sido el mejor de los cuatro equipos españoles de la categoría Pro team, y con notable diferencia respecto a los otros tres. La diferencia en top 10 también resulta llamativa, son casi el doble respecto a su inmediato perseguidor.

Y todo eso, lógicamente, se ha reflejado en la clasificación UCI por equipos.