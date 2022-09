La neerlandesa Annemiek van Vleuten, accidentada este miércoles en la carrera de relevos mixtos de los Mundiales de Wollongong (Australia), se ha desplazado hasta un hospital especialmente preocupada por el estado de su codo derecho, según desveló ella misma a través de las redes sociales.

radiografías de mi lado derecho. Lo tengo todo magullado y estoy especialmente preocupada por el estado de mi codo derecho. Mi rueda delantera explotó y me caí", explica la corredora del "Camino al hospital para hacerme. Lo tengo todo magullado y estoy especialmente preocupada por el estado de mi codo derecho.", explica la corredora del Movistar

Van Vleuten, gran dominadora de la temporada con triunfos finales en el Giro, el Tour y la Vuelta, se cayó a poco de arrancar en sector femenino de la selección de Países Bajos y ya no pudo continuar, dolida tras el percance.

Fue la segunda de las desgracias del combinado neerlandés, que había perdido también a Bauke Mollena del trío masculino, también a poco de comenzar su recorrido. Aún así, a pesar de tener que hacer la carrera por parejas y no por tríos, Países Bajos quedó quinta clasificada y a solo 14 segundos del podio.

En un tuit posterior, ya "en el hospital", la corredora neerlandesa no acababa de encontrar explicación a lo ocurrido: "no sé qué pasó, pero parece que el neumático explotó después de que choqué contra el costado de la carretera. Así que ese no era el problema. Algo hizo que me desequilibrara, pero lo que sea que lo haya causado no ayudará ni cambiará mi situación".

Todo lo ocurrido a la selección de Países Bajos le llevó a otra de sus estrellas, Mathieu van der Poel, a "resumir el día" en que "todo lo que podía salir mal, salió mal". "Es una pena, porque teníamos equipo para jugar a ganar", añadió, en todo caso preocupado, sobre todo, porque Van Vleuten "no esté demasiado lastimada" tras una caída, que le "pareció desagradable".