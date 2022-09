La dulce resaca de los dos navarros debutantes en la Vuelta a España

Dos ciclistas navarros, Ibai Azurmendi (Euskaltel-Euskadi) y Urko Berrade (Kern Pharma), debutaban este año en la Vuelta a España y en una carrera de tres semanas. La experiencia les ha dado muchos y buenos aprendizajes para el futuro.

Urko Berrade: “Tenemos que aprender a tener más olfato para las escapadas”

Urko Berrade ha conocido las grandes por etapas a través de la Vuelta con 24 años. Su debut ha ido de la mano de la de su equipo, el Kern Pharma. Ha terminado en el puesto 66, a tres horas de Evenepoel, pero con la mochila de la experiencia y los aprendizajes hasta los topes.

“Estoy contento con el rendimiento que he tenido, porque he terminado la tercera semana con muy buenas sensaciones, pero no tanto con los resultados”, explicaba ayer el pamplonés del Kern Pharma. “Después de lo que pasó con el Covid estábamos cinco ciclistas. Kiko Galván estaba fastidiado, Parra iba más mirando a hacer una buena general y entre tres teníamos que estar a pillar la escapada. Lo hemos peleado todos los días, pero no hemos podido rematar, es mucho trabajo del que no se ve y luce poco”.

Berrade, que tuvo su puerto de más sufrimiento en Praedes por sus porcentajes, cuenta la experiencia de un ciclismo que no se ve en la tele.

“La batalla por coger la fuga es salvaje, es tremenda. Puede ser hora y media a 50 por hora de media, de ataques, contraataques. Es de una intensidad que te deja reventado en el momento”, apunta Berrade. “Y en esa hora y media hay un montón de intereses cruzados de todos los equipos y las escapadas salen a base de fuerza”.

El navarro del Kern Pharma tuvo su mal día el día de la jornada de San Glorio, cuando por falta de fuerzas se quedó descolgado en el puerto. “Notas que tienes el cuerpo vacío, que no vas. E intentas pasar el día de la mejor forma, sin darle muchas vueltas a la cabeza”, explica. “Anímicamente lo más duro fue la semana del norte, porque nos pasábamos el día entre la bici y el autobús, con muchísimos traslados”.

Berrade ha hecho buenas migas en esta Vuelta con esprinters como Molano, Aeckerman, también ha tenido buen trato con Mikel Landa y Enric Mas. Y ya está pensando en volver, porque las tres semanas le han gustado. “Espero que este haya sido la primera toma de contacto y que pueda repetir en más grandes vueltas, me ha gustado mucho la experiencia”, comenta el ciclista del Kern Pharma.

Ibai Azurmendi: "En la Vuelta he aprendido a gestionar los malos momentos"

El leitzarra Ibai Azurmendi fue una apuesta de Jorge Azanza en el ocho del Euskaltel-Euskadi en la Vuelta. Y Azurmendi ha respondido con lo que ha podido dar en su primera gran vuelta como profesional. Trabajo, compromiso y profesionalidad hasta el extremo. El escalador de Leitza ha concluido su primera Vuelta a España en el puesto 86º a más de tres horas y media de Evenepoel, con muchos intentos y presencia en la escapada en la jornada de Bilbao.

“Para mí esa fue la etapa más especial. Porque pude coger la fuga y porque en el segundo paso por el Vivero pude saludar a la familia, el beso que le di a mi madre fue muy emocionante, creo que significó mucho para los dos, porque los dos sabemos lo mal que lo había pasado para poder llegar hasta allí”, comentaba ayer el ciclista navarro del Euskaltel-Euskadi.

Pero la Vuelta ha escondido también momentos oscuros, difíciles para el bravo escalador de Leitza. Como, por ejemplo, las dos etapas de Asturias.

“Lo pasé muy mal. Me había caído días antes y estaba físicamente vacío. El día de Praedes, por ejemplo, me quedé de salida solo. Iba vacío, no podía”, recordaba ayer el navarro de Euskaltel. “Pero desde el coche supieron llevarme muy bien, no pararon de animarme. Me vinieron a la cabeza todos los malos momentos que había pasado antes y eso hizo que en ningún momento se me pasara por la cabeza bajarme. Uno de los aprendizajes de la Vuelta ha sido el aprender a gestionar esos malos momentos”.

Azurmendi admite que una Vuelta es psicológicamente dura, pero depende mucho del equipo. “Si hay buen ambiente de equipo se nota, y Jorge Azanza siempre estaba pendiente de que hubiera un ambiente bueno, familiar. Nos hemos echado buenas risas”.

La temporada no ha terminado para Azurmendi, al que le queda aún correr un par de carreras en Japón a mediados de octubre. “La experiencia me apetece”, dice.