El gran regreso de la Larra-Larrau

Tres años después Isaba se reencontró este sábado con la gran fiesta del cicloturismo que es la Larra-Larrau. La prestigiosa marcha celebró este sábado su 27ª edición con una meteorología excepcional y una muy buena participación, más de 1.100 cicloturistas procedentes de todos los puntos de España que dieron buena cuenta de los dos recorridos. El corto, de 99,5 kilómetros, y el largo, de 146 kilómetros que -casi con toda seguridad- será el trazado de una etapa de la Vuelta a España 2023, pero con un orden distinto, el final estará en la estación de esquí de Roncalia en la Pierre Saint Martin. Las cifras de participación son prácticamente las mismas que en las ediciones previas a la pandemia.

Muchos eventos deportivos de carácter popular que no se han celebrado por la pandemia no han vuelto a levantar cabeza. No ha sido el caso de la Larra-Larrau, unas de las cicloturistas más antiguas y exigentes del país. La prueba, organizada por Pirenaica, regreso por la puerta grande. Porque la participación regresó a los niveles previos a la pandemia. 1.100 inscritos, de los que más de 600 hicieron el trazado largo. 146 kilómetros con salida y llegada en Isaba tras pasar los puertos de Pierre Saint Martin, Issarbe, Larrau y Laza antes de alcanzar la meta. 3.780 metros de desnivel acumulado. Los otros 500 restantes optaron por el trazado más corto que incluía las ascensiones a Pierre Saint Martin y Larrau, con 2.581 metros de desnivel acumulado.

AMBIENTE FESTIVO

La marcha, que no tenía un sentido competitivo y que solo tenía como punto cronometrado la ascensión a Larrau, le dio un gran ambiente y un toque festivo a Isaba tanto en la víspera de la marcha -la inmensa mayoría de los participantes no eran navarros y se hospedaron en la localidad o lugares cercanos- como este sábado durante todo el día de la prueba.

“Esto es más que una marcha cicloturista, esto es un vehículo inigualable para mostrar las posibilidades turísticas relacionadas con la práctica del ciclismo que ofrece esta zona de navarra”, comentaba este sábado Biktor Andueza, responsable de Pirenaica.

La marcha no supone solo una inyección puntual para la hostelería de la zona, sino que también implica a todo el pueblo en su organización -desde la atención de los avituallamientos, a la post marcha- que muestra la capacidad de buen hacer de toda una comarca.

Andueza: “Es una buena muestra para la Vuelta”

Biktor Andueza, máximo responsable de Pirenaica, entidad organizadora de la Larra-Larrau, se mostraba muy satisfecho con la edición de 2023 de la marcha.

“Que después de tres años sin marcha hayamos tenido una respuesta tan buena por parte de los cicloturistas es como para estar muy contentos. El día ha salido perfecto y los participantes han disfrutado muchísimo”, comentaba este sábado por la tarde Andueza tras la marcha. “Y creo que el recorrido de la Larra-Larrau, que es una de las cicloturistas más exigentes que hay en toda España, ha dado hoy una buena muestra de lo que puede ser la etapa de la Vuelta a España del año que viene. Es un recorrido con dureza, muy exigente y que puede dar lugar a una etapa espectacular”.

Para lo que cruza los dedos Andueza es que la celebración de la etapa de la Vuelta 2023 no coincida en tiempo y forma con la Larra-Larrau. Habrá que esperar.