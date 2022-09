Gonzalo Serrano (Movistar) logra el triunfo de etapa y liderato en el Tour de Gran Bretaña

Gonzalo Serrano, se ha impuesto en Helmsley en la cuarta etapa del Tour de Gran Bretaña. El ciclista madrileño de Movistar Team , se ha impuesto en Helmsley en la cuarta etapa del Tour de Gran Bretaña.

Serrano ha rematado la fuga junto a Pidcock, Teuns y Fraile. Movistar trabajó con Imanol Erviti, Iñigo Elosegui y Óscar Rodríguez para lograr el triunfo de etapa.

Además de la victoria, Serrano se ha convertido en el nuevo líder del Tour de Gran Bretaña tras esta cuarta etapa.

“Ante rivales de la calidad de Pidcock y Teuns, sabe mejor todavía. He buscado mi distancia en el sprint y he dado todo. Será difícil defenderlo, Matteo no salió hoy, pero vamos a pelear por ello”, ha declarado Serrano.