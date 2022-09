Chente: "Tenemos que movernos en la Vuelta, pero hay que saber esperar nuestro momento"

Los 1001 kilómetros que le quedan a la Vuelta van a ser cuestión de piernas... y de cabeza para Remco Evenepoel, líder; Primoz Roglic, segundo a minuto y medio; y Enric Mas, tercero a dos. Sumen otros siete ciclistas que pueden moverse desde más atrás. van a ser cuestión de piernas... y de cabeza para, líder;, segundo a minuto y medio; y, tercero a dos. Sumen otros siete ciclistas que pueden moverse desde más atrás.

“Las cosas, tal y como pintaban en el Tour, no están saliendo muy bien. Podemos aspirar a más, pero tenemos que saber esperar nuestro momento”, explica Chente García Acosta, director del Movistar en la Vuelta a España.

MAS, DISFRUTE+INCÓGNITA

En el Movistar Team se le ve a Enric Mas con otra cara y disposición muy diferente a la que tenía en el Tour. Lo que tiene una indiscutible parte buena, y otra más incierta.

“Para mí la diferencia es que Enric está disfrutando de la bici desde el primer momento en la Vuelta, y eso se nota”, explica el técnico tafallés. “La buena noticia es que ha superado los problemas que tuvo en el Tour. Hasta ahora está muy bien, pero a ver cómo responde en la tercera semana, porque está en la Vuelta con el entrenamiento que hizo para el Tour, no ha podido trabajar mucho entre una carrera y otra”.

LA DUREZA DEL ACUMULADO

Los puertos y porcentajes más duros de la Vuelta 2022 ya han pasado. Para la última semana quedan el final en alto del Monasterio de Tentudia, la llegada al Piornal y la etapa de la Sierra de Madrid en el penúltimo día.

“El problema es que no hay un día con una gran dureza, el desnivel máximo que queda es un 9% y ahí no haces tanto daño”, argumenta. “Con lo que se puede contar es con el acumulado. Está el Monasterio, el día del Piornal son 200 kilómetros, Talavera es un circuito duro... la Sierra de Madrid. No hay finales tan duros como los que se han hecho hasta ahora, pero el acumulado, el ritmo y que es tercera semana se puede notar”.

PRIMERO ROGLIC, LUEGO...

Con seis etapas por disputar y con ventajas inferiores a los seis minutos hasta la sexta plaza, son muchos los que pueden moverse.

“Claro que hay que moverse, pero tenemos que saber esperar nuestro momento, y movernos entonces”, explica Chente García Acosta. “Al final es Roglic el que tiene que desbancar a Evenepoel si quiere ganar la Vuelta y seguro que se va a mover. Nosotros tenemos que seguir arañando segundos y esperar a que Roglic pueda con Evenepoel y nosotros, si podemos, desbancar a los dos. Tenemos que saber esperar el momento”.

Chente también da por hecho que corredores como Superman López o los INEOS van a moverse, y que Movistar debe jugar en esas situaciones de carrera. “Podemos jugar con Valverde, que quizá no está como se esperaba, pero podemos jugar con él. Y el equipo está muy bien en líneas generales”.

LOS PUNTOS Y EL MIEDO

Cuenta Chente García que el equipo no está corriendo pensando exclusivamente en los puntos de la permanencia, “sino en hacerlo bien, y si lo hacemos bien sumaremos muy buenos puntos para la salvación”, dice.

Y el miedo al enemigo invisible. “El problema es que todo está cogido con alfileres, por el tema del Covid. Y cruzamos los dedos porque todo vaya bien, que no aparezca ningún caso”, comenta el técnico navarro.