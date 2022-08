Urko Berrade (Kern Pharma): "Hemos trabajado mucho y vamos a pelear en la Vuelta"

Urko Berrade Fernández (Cordovilla, 1997) es una pieza fundamental en el engranaje del (Cordovilla, 1997) es una pieza fundamental en el engranaje del Kern Pharma. A pocos días del inicio de su primera Vuelta a España está confiado.

¿Cómo está después de Burgos?

Muy bien, quitando Galicia, el día de Neila ha sido de lo mejor de esta temporada. En Burgos he ido bien todos los días, pero no me han acompañado las circunstancias.

INEOS les apretó mucho en la subida.

Sí, marcaron un ritmo muy fuerte desde abajo y los tres últimos kilómetros decidí hacerlos a mi ritmo. La gente que se cebó, lo pagó. Yo empecé la parte dura con Almeida, de menos a más. Y mira cómo acabó Almeida.

¿Los buenos resultados son combustible para la Vuelta?

Sin duda. Te dan confianza y te animan a seguir cuidando los detalles estos últimos días y hacer las cosas bien para llegar de la mejor forma posible a la Vuelta a España.

El 19 de agosto Kern Pharma debuta en la Vuelta. ¿Qué sensaciones le transmite el equipo?

Tenemos más ilusión que respeto, aunque 21 días de competición, como es la Vuelta, es algo novedoso para todos y da un punto de respeto. Yo creo que tenemos que ir día a día. Con los veteranos que he hablado me han dicho que no piense en la última semana, que entonces le duelen las piernas a todo el mundo. Que vaya tranquilo etapa a etapa. Es lo que me ha recomendado Mikel Nieve.

El equipo se concentró en Andorra en altura y vuelven ahora a Navacerrada. Se han preparado a conciencia.

Sí, de Burgos nos hemos subido aquí. Pero desde finales de junio hasta ahora creo que he parado por casa cinco días, el resto ha sido concentraciones y competir.

El equipo está con ganas.

Mucho, menos Carretero somos todos primerizos. Igual no somos muy conscientes de dónde nos metemos, pero es mejor ir así. Hemos trabajado muchísimo y muy bien, pero como lo hemos hecho en equipo ha sido muy llevadera. No vamos a llegar tostados a la Vuelta, vamos a llegar con ganas.

¿Qué va a hacer el equipo en la Vuelta?

Siendo todos primerizos es complicado que hagamos una buena general. Parra es más fondista y regular y creo que puede hacer una buena general. El resto vamos a ir a por etapas, escapadas e intentar ser protagonistas.

En qué sentido.

Nosotros no tenemos un esprinter puro, pero Kiko Galvan es rápido en grupos reducidos... en mi caso me van bien las etapas rompepiernas. Va a ser saber jugar las cartas cada día, según la etapa, las características de cada uno y cómo nos veamos.

¿Cuál le gusta?

Me he estudiado el recorrido y me gustan más las del norte, son carreras que conozco bien y en las que he competido siempre.

¿Intentar ganar una etapa es un objetivo realista para Kern Pharma sabiendo el nivel que hay?

Es muy difícil ganar una etapa, tenemos que ir con humildad pero hemos trabajado mucho para llegar bien a la Vuelta y vamos a ir a pelear y por qué no ganar una etapa.

¿Quién tiene más ilusión ustedes o Juanjo Oroz y manolo Azcona?

Estamos a la par. Todos vamos a salir a morder en el Kern Pharma, a Manolo Azcona le veo un brillo especial en los ojos. Está ilusionado.

En su caso el año no ha sido fácil.

No, para nada. Fui bien en Galicia, pero entre las alergias, algunas caídas, la fractura de clavícula... me ha costado tener continuidad. Pero bueno, creo que ahora estoy en mi mejor momento.

En la Vuelta entra en juego el factor Covid.

Sí, yo ya lo he pasado pero sí que es una situación que te genera una tensión y una presión extra y que como se ha visto en el Giro y en el Tour está ahí y castiga a los equipos. Hay que estar con las orejas tiesas.

Hace unas semanas usted renovó su contrato por el Kern Pharma para otras dos temporadas más. Lo tuvo claro.

Sí, desde la pretemporada ya había hablado con Juanjo Oroz. Había que ver cómo transcurría el año, pero la intención siempre ha sido quedarme aquí. Por eso he renovado aquí por dos años, ha sido muy fácil.

Kern Pharma es su casa.

Sí, es un equipo en el que estoy a gusto y viéndolo de forma objetiva creo que es lo mejor para mí.

Dice Juanjo Oroz que usted encarna el espíritu del Kern Pharma.

Sí, y es una de las cosas que me motiva además de tener un buen rendimiento. Quiero ser una pieza fundamental en este equipo, y me refiero a poder aportar cosas en lo anímico, ayudar a quien lo necesite del equipo...

Ser un líder y no solo deportivo.

Sí, esas es la idea. Tener peso deportivo no lo vas a tener siempre, va a depender de los momentos de la temporada. Pero en el otro aspecto creo que puedo aportar y sumar siempre.

¿Se ve ya en su madurez deportiva? ¿sabe cuál es su sitio?

Creo que todos los años voy dejando destellos, detalles en un sitio y en otro. Todavía no tengo muy claro cuál es mi sitio y para qué estoy. El momento en el que mejor rindo es de mitad de verano hacia adelante, y espero que este año sea así también.

¿Ve que está evolucionando el equipo también?

Sí, yo creo que es algo que se está viendo conforme pasa el tiempo. Todos empezamos en profesionales muy jóvenes, y con el paso de los meses nos vamos asentando y madurando. En conjunto el equipo está evolucionando, y todas las incorporaciones que hay siguen esta línea. Aquí la gente no se lo toma como que está de paso o se viene a cumplir. Aquí todo el mundo se involucra a fondo.