Abel Balderstone, primer fichaje de Caja Rural para la próxima temporada

Abel Balderstone (Ullastrell, 2000) se convierte en el primer fichaje confirmado por Caja Rural-Seguros RGA de cara a la próxima temporada. El catalán(Ullastrell, 2000) se convierte en el primer fichaje confirmado pode cara a la próxima temporada.

"El joven escalador sub 23 ha completado un fantástico año con el conjunto Filial Caja Rural-Alea, encadenando victorias y actuaciones que le hacen merecedor de esta oportunidad", señala el equipo ciclista navarro.

Su hoja de resultados muestra nueve triunfos sólo en lo que va de año, destacando dos etapas y la general de la Vuelta a Madrid sub 23, etapa y general de la Vuelta al Guadalentín y victorias en Irun, Gatzaga y Villatuerta, dominando así la general del Torneo Lehendakari.

Además, concluyó tercero la prueba en ruta del pasado Campeonato de España en su categoría y también se impuso en Laukiz, valedera para el Torneo Euskaldun. Consecuencia de su buen nivel, ya consiguió previamente una de las plazas de stagiaire con el conjunto ProTeam de cara a final de año.

De este modo, Balderstone se convierte en el ciclista número 118 en dar el salto a la categoría profesional desde la cantera, dato que reafirma la apuesta de Caja Rural-Seguros RGA por la formación y el desarrollo de jóvenes valores. Además, se trata del 38º corredor en ascender desde Filial Caja Rural-Alea al primer equipo desde 2010.

Abel Balderstone: "Subir a profesionales es un sueño hecho realidad, desde que empecé a andar en bici he querido conseguirlo y estos años los he dedicado principalmente al deporte porque sabía que tenía opciones. Sólo me faltaba encontrar las victorias y gracias al equipo he podido dar ese paso. Mi objetivo desde principio de campaña era conseguir el salto de categoría. Sabía que podía ser mi último año para intentarlo pero estaba seguro de mí mismo y por suerte ha salido bien, en gran parte por el equipo y los compañeros, que me han apoyado a lo largo de todo el año".

"No me quiero presionar de cara a mi primera temporada como profesional, sobre todo disfrutar de la nueva categoría y adaptarme y encontrar sensaciones lo más rápido posible. Creo que la forma de correr en profesionales se adapta mucho mejor a mí que el campo amateur, ya que son carreras más controladas y más de mi estilo", concluye.