Los Pirineos más inclusivos, en bicicleta

Para Iñaki, Esteban (su acompañante Begoña), Jorge y Fina, todos ellos miembros de Aspace, no va a ser una semana cualquiera. Los cuatro afrontan un reto deportivo y ciclista mayúsculo, siete días muy exigentes. Los que van a tardar en atravesar los Pirineos en bicicleta, desde Hondarribia hasta L'Escala.

La idea surgió en Aspace como un paso más en el objetivo de una parte de hacer visible la discapacidad, y avanzar en la inclusión de estas personas en actividades deportivas. “El año pasado hicimos la Titán Desert (una prueba de bicicleta de montaña en el desierto de Marruecos) y este Pirenaica, el objetivo no es batir ningún récord, sino ir dando pequeños pasos hacia la normalidad”, comentaba este sábado Miguel Ochoa, coordinador de Aspace de la actividad.

La expedición de Aspace la componen Esteban Ramírez, su acompañante Begoña Quintana; Jorge Orejón y Fina Guimarae, ambos con una discapacidad funcional, más Iñaki Hernández, que hará la prueba en tándem más sus dos guías: Richard Sánchez y Fernando Insausti.

EL OBJETIVO DE ACABAR

Los miembros de Aspace están incluidos entre el medio centenar de cicloturistas que van a cruzar los Pirineos de da mar a mar con Pirenaica, una entidad navarra que organiza esta marcha no competitiva.

Esteban Ramírez, que tiene una discapacidad psíquica, va todos los días a trabajar en bici. “Hago 30 kilómetros y cinco cuestas, cinco veces a la semana”. El día que más respeto le da es la etapa Luz-Vielha, en el que se ascienden el mítico Tourmalet, Horquette, Peyresourde y Portillon. “Llevo toda la vida haciendo deporte y ando mucho en bici, pero el Tourmalet me da mucho respeto”, comenta.

Si el reto individual es complicado, hacerlo entre dos, lo hace aún más exigente. Iñaki Hernández tiene una discapacidad visual de un 40%. Atravesará los Pirineos en tándem con Richard y Fernando, sus guías. “Es una prueba muy muy exigente. Quiero hacer todas las etapas, enteras, subir todos los puertos. Pero si no se puede, no pasa nada. Me bajo y a por el día siguiente”, comenta.

Aspace ha contado con la colaboración de Conor, Renault, la Fundación Induráin y DS Smith.