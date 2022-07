Gastón da la sorpresa en la Vuelta a Pamplona júnior

El ciclista argentino Bernardo Gastón, del Ecotisa Mecanizados, no aparecía en las quinielas ante esta cuarta etapa de la Vuelta a Pamplona júnior. Dio la sorpresa. Cruzó la línea de meta en la segunda posición y se llevó la general de la ronda que organiza el Club Ciclista Ermitagaña. La victoria fue para Miquel Morales, del Bathco, tras una explosiva subida.

Por detrás se retorció para luchar contra el cronómetro el navarro Mikel Uncilla. No pudo ser. El ciclista de Etxarri Aranatz, del Sakana, quedó segundo en la general a un segundo del líder. El catalán Daniel Artero, que en la etapa de ayer lució el maillot verde, completó el podio de la presente edición de la ronda. Terminó tercero con el mismo tiempo que Uncilla. Las escasas diferencias con las que partieron los corredores de las primeras posiciones de la general en la cuarta y última etapa dejaron claro que el ganador de la Vuelta se iba a decidir en la meta de El Redín. Todo parecía indicar que iba ser cosa de los tres primeros. Daniel Artero (líder) e Imanol Aceña (segundo) estaban en la general con el mismo tiempo. Mikel Uncilla (tercero) se encontraba a un segundo.

Sin embargo, la sorpresa llegó desde Argentina. El ciclista de San Luis, que ha corrido la Vuelta enrolado en el Ecotisa Mecanizados de Zaragoza, saltó a diez kilómetros de meta para hacer este último tramo con otros cuatro corredores. Cruzó la línea de meta segundo y tuvo que esperar a ver la clasificación con sus propios ojos para creerse que era el ganador final. Aseguró que, tras estar bien posicionado en la clasificación en las tres primeras etapas, ayer partió sexto a siete segundos, vivió la etapa “guardando” para ver si al final podía lograr el triunfo de etapa o incluso la general. Sus cálculos resultaron perfectos.

El pelotón afrontó la etapa más larga de la presente edición, 113,5 kilómetros, más llanos de lo que suele ser habitual en esta última jornada de la Vuelta. Durante el primer tramo sufrieron los envites del viento que permitió que la escapada durara bastantes kilómetros. A falta de quince kilómetros para el final, el ciclista del Corbatas Pindal Sam Hollis iba con ventaja sobre Eneko Arozena (Limousin) y Asier Prieto (Iruki). Por detrás viajó el pelotón con sesenta unidades. Hollis llegó escapado hasta la Avenida Guipúzcoa de Pamplona, pero le dieron caza tres corredores que saltaron del pelotón. Miquel Morales atacó y, sin mirar atrás, afrontó la dura subida a El Redín. Ganó. Pero la batalla final se libró por detrás. Bernardo Gastón sorprendió. Calculó bien y se lleva la general de la Vuelta a Pamplona.

Irati Aizpurua

Gastón: “Estoy muy feliz. No me lo creo”

Llegó esta temporada desde San Luis (Argentina) para preparar el Mundial de pista, al que acudirá con la selección de su país, y se llevó la general de la Vuelta a Pamplona. Bernardo Gastón, que ha participado en la ronda con el equipo zaragozano Ecotisa Mecanizados, dio la sorpresa en la última etapa. Júnior de primer año, se encontraba en la general sexto a siete segundos del líder y a seis del navarro Mikel Uncilla. Este viernes pudo aventajarle, llegar segundo en la etapa y quedarse con el mayor premio de la ronda, el maillot verde de líder. “Tuvimos dos primeras etapas muy buenas. Nos metimos en la general entre los primeros. La última etapa era todo o nada. En los últimos 10 kilómetros me escapé y me llevé la general. Estoy muy feliz. Todavía no me lo creo. Este triunfo me da expectativas buenas para el Mundial”, contó.

Uncilla: “Sin el equipo este segundo puesto no hubiera sido posible”

Mikel Uncilla (Sakana) terminó segundo la Vuelta a Pamplona. Se proclamó líder de la montaña, la regularidad y de los navarros. "Es una pena. No ha podido ser. Creo que la Vuelta ha tenido un buen nivel. He disfrutado. Quiero dar las gracias al equipo porque sin ellos este segundo puesto no hubiera sido posible", dijo. Y le dio vueltas a esa cifra de 1 segundo. "Al final, el jueves también perdí por un segundo el liderato. Es una pena, pero también tengo que decir que salir hoy (ayer) de líder era una locura. Ha tenido que trabajar mucho el equipo del primero. Tenía que vigilarle a él, pero se nos ha ido otro y me ha sacado siete segundos cuando iba a seis. Ha sido dura la etapa por la distancia y por el viento", indicó.

Morales: “He arrancado y no he mirado hacia atrás”

El catalán Miquel Morales ha participado por primera vez en la Vuelta a Pamplona. Lo ha hecho con el Bathco, equipo cántabro. Este viernes se impuso en la explosiva meta de El Redín. Es su primer año con la bicicleta de carretera ya que él había corrido hasta este curso pruebas de montaña. “Es mi primer año disfrutando de esta modalidad. Ha sido una etapa bastante movida. Hemos notado muchísimo el viento, sobre todo, al principio. Ha habido una escapada que ha durado gran parte de la etapa. Iba a un minuto, minuto y medio. Le veíamos pero el viento dificultaba que les alcanzáramos. Se ha neutralizado la escapada y ha sido una locura hasta la meta. Al entrar en Pamplona, he visto la oportunidad de arrancar e intentar disputar la etapa. He arrancado y no he mirado hacia atrás hasta el final”, añadió.