Por muchos días así

Hacía unos cuantos tours que no se veía una etapa de alta montaña tan espectacular como la de ayer camino del Granon. Porque tuvo todos los condimentos para un menú delicioso. Dureza, un equipo que fue a por la carrera de cara -Jumbo-, un héroe -Vingegaard-, un antihéroe derrotado -Pogacar-, ataques, contraataques... y sufrimiento. Hacía mucho que no se veía padecer y hundirse al maillot amarillo. Y eso gusta, engancha. Durante demasiado tiempo el Tour vivió anestesiado por el ciclismo cientítico de control del US Postal -que luego resultó ser una gran mentira- del Sky, del INEOS... líderes y bloques que aplicaban un rodillo implacable. Hasta que el Jumbo dio ayer el paso. Al día solo le faltó ver al equipo de casa, Movistar, en la pelea. Ni estuvo ni parece que se le espera.