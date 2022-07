De Holanda hasta Pamplona: la aventura de Alejandro Barbería en bici

1.354 kilómetros separan la ciudad holandesa Delft de Pamplona. Esa fue la distancia que recorrió en su bicicleta de carretera Alejandro Barbería en la ruta 3 de EuroVelo para volver a su casa en la capital navarra.

Alejandro Barbería Chueca es un joven de 24 años de Iturrama, que estudió en San Cernin hasta los 18 años, después se fue a Holanda para hacer la carrera de Ingeniería Aeroespacial. Hace unos días terminó su TFM (Trabajo Fin de Máster) y para cerrar el ciclo decidió hacer un largo viaje en bicicleta.

Cuando se le ocurrió la idea, estuvo mirando por Internet alguna ruta por Europa en la que podía recorrer el continente. Encontró la EuroVelo, una red que tiene 17 recorridos diferentes. De hecho, la ruta 3 coincide con el trayecto parecido al que Alejandro quería hacer. Comienza en Noruega y termina en Galicia, pero Alejandro comenzó esta ruta en Holanda, donde está acabando sus estudios, y terminó en su ciudad, Pamplona.

DN

La EuroVelo es una red de 17 rutas ciclistas de larga distancia que conectan y recorren todo el continente europeo. Pueden ser utilizadas tanto por cicloturistas como por los habitantes locales que realizan sus trayectos diarios. Para EuroVelo los objetivos de estas rutas son promover los viajes sostenibles en el ámbito económico, ambiental y social, mejorar la calidad en todos los países europeos participantes y fomentar el intercambio de experiencias y mejores prácticas entre los estados y regiones europeos, estimulando estrategias e infraestructuras de ciclo de alta calidad.

El jueves 16 de junio, Barbería estaba terminando su TFM y decidió entregarlo al día siguiente y empezar a preparar su viaje. “El viernes busqué todo el material necesario para salir. Conseguí las alforjas y preparé la mochila. Tenía la incertidumbre si podría acabar el viaje porque no sabía cuando tendría que volver a Delft para defender el TFM. Decidí tirar para adelante y el quinto o sexto día me escribió mi supervisor y me dijo que lo defendería el 14 de julio. Me quise dar un poco de prisa para acabar el viaje, poder estar con mi familia y después poder disfrutar algo de San Fermín y preparar la presentación para defenderlo. Por lo que, el 7 de julio vuelvo para Holanda y puedo estar el 6 en el chupinazo”, comenta Alejandro.

PLANIFICACIÓN DEL VIAJE

Se le ocurrió esta idea en diciembre, pero no pensó seriamente en este viaje hasta tres días antes de salir.

“Cuando terminé mi TFM, se me abrió una pequeña ventana de tiempo, donde lo podía hacer. Y lo que en principio fue una locura, se hizo realidad”, explica Alejandro.

Su idea principal del viaje era salir el 18 de junio y hacer unos 100 kilómetros al día. Calculó que con 14 días y alguno más por si tenía que descansar. “Quería llegar antes del 5 de junio para San Fermín y disfrutar de las fiestas, pero al no parar y conseguir recorrer más de 100 kilómetros diarios con facilidad, conseguí llegar a Pamplona en tan solo 10 días”, afirma el estudiante de Ingeniería.

“Al llegar a casa, me sentí muy contento. Cuando empecé a ver las zonas conocidas al acercarme a casa fue muy gratificante pensar que salí en Delft y llegué a casa solamente con una bici. Fue súper satisfactorio personalmente”, dice el joven de Iturrama.

El pamplonés decidió dormir en una tienda de campaña, lejos de las ciudades para estar más tranquilo, pero en una de esas noches hacía mucho frío y decidió intentar probar suerte llamando a la puerta de una casa. En la primera que le abrieron se encontró una pareja de personas mayores que le dejaron pasar. En principio, les pidió dormir en su jardín y que le prestaran una manta para no pasar frío, pero la pareja le dejó ducharse, le hicieron la cena y le dejaron dormir en una de las camas que tenían en su casa.

NO TUVO CASI PROBLEMAS

Por suerte para Alejandro, en los casi 1.400 kilómetros que hizo de ruta no tuvo grandes complicaciones ni musculares, ni técnicos en la bici. “Me dolieron los codos por estar mucho tiempo en la misma posición y me salieron ampollas en las manos por no utilizar guantes. Además, se pinchó una rueda de la bici, pero en la mochila llevaba materiales para repararla” explica Barbería.

Como especifican en la página web de EuroVelo, tienen recorridos de todo tipo, tanto caminos para los amantes del MTB, como kilómetros de carreteras de baja densidad de tráfico para practicar un cicloturismo más cómodo (Touring) e incluso de más exigencia (Carretera). Antes de ir a Holanda, Alejandro utilizaba más la bici de montaña pero desde que llegó a Holanda se compró una de carretera con la que se suele transportar por la ciudad neerlandesa y es con la que ha hecho el viaje.

Para Alejandro fue un viaje inolvidable con momentos únicos que vivió y aconseja hacer este tipo de aventuras: “A todo el mundo que quiera hacer un viaje así, se lo recomiendo. De hecho yo también volvería a hacer algo parecido, aunque ahora necesito un descanso. Al final te pegas muchas horas solo y necesitas bastante esfuerzo físico y luego te tiene que gustar la aventura y la incertidumbre y no saber que te va a pasar. Lo recomendaría hacer tanto solo como acompañado. Yo lo hice solo y me atraía la idea de estar tranquilo y no tener que preocuparme por nada ni nadie y solo pedalear. Esa tranquilidad la estaba buscando y estando solo me ayudó. Pero si lo haces con más personas tienes más seguridad y además, cuando compartes buenos momentos con amigos, puedo hacer mejor el viaje también”