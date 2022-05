Ewers: “Amo estas carreras, son duras y muy bonitas

La vocación de Veronica Ewers es el diseño, aunque su pasión deportiva ha sido el ciclismo, como antes el fútbol o el atletismo. En 2019 comenzó a competir en bicicleta, y un tercero puesto en los nacionales de Estados Unidos le valió para que el Education First le hiciera un contrato profesional. Ayer en Pamplona dio una lección magistral.

“Estoy feliz, pero estoy muerta. El martes fue una etapa muy dura con muchos puertos. Era la primera vez que corría aquí y las condiciones son muy diferentes a Bélgica (donde vive). Ha hecho un calor extremo”, comentaba ayer la ciclista del Education First, oriunda de la ciudad de Moscow, en el estado norteamericano de Idaho, frontera con Washington. “Amo estas carreras, son carreras muy duras, con pueryos muy bonitos, muy duros... Donde vivo es todo verde, como aquí, pero llueve muchos días”.

Ewars comentaba que vio claro que tenía que atacar en el último muro. “Por mis características es el sitio en el que podía hacer más daño a las chicas que iban en mi grupo”, explicaba. “Cuando he acelerado no he mirado hacia a trás, he ido a tope porque tenía la esperanza de poder llegar a la meta”.