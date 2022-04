El segundo puesto de Valverde en la Flecha Valona alivia la situación de Movistar

La temporada 2022 no es una temporada cualquiera. Con el nuevo panorama dibujado por la UCI, los dos peores de los 18 equipos del World Tour (WT)a final de año descenderán y perderán la categoría por cuatro temporadas. Por contra, los dos mejores Pro Team ascenderán un peldaño. En este escenario, el Movistar Team está actualmente en la parte baja de la tabla de los WT, tiene cinco equipos por detrás, y necesitado de victorias y de puntos. Por eso el segundo puesto de Alejandro Valverde en la Flecha Valona supo tan bien, porque los 320 puntos que le van a venir de maravilla al conjunto navarro.

Movistar Team suma tres victorias en lo que va de año, las tres llevan la firma de Alejandro Valverde. Una de las pruebas de la Challenge de Mallorca, una etapa y la general del Gran Camino. Y no hay más.

Rumbo a los 42 años el murciano sigue siendo el principal baluarte del conjunto de Eusebio Unzué en lo que a resultados se refiere. A la escuadra telefónica le está costando un mundo rematar este año. Suma 11 podios, de los que cinco son también de Valverde. La Valverdedependencia no es que sea un recurso periodístico, es una realidad contabilizable con números.

Movistar Team suma en lo que va de año 54 puestos en top 10, de los que 17, un 31% del total, es en pruebas WT. Ninguna victoria es en la máxima categoría y los dos segundos son de Valverde en la Strade y la Flecha.

SIN REMATE, SIN SUERTE

Eusebio Unzué tiene plena confianza en que los puntos que se consigan en las tres grandes vueltas mejorarán sustancialmente la situación del equipo.

Pero hay una realidad que no se puede rebatir. El equipo no tiene capacidad rematadora, y los fichajes que se han hecho no han terminado de funcionar. Alex Aramburu ha tenido un papel discreto en las clásicas (13º en San Remo y la Omloop), lo mismo que Cortina (8º en la Gante) en su segundo año en el equipo.

Una lectura aparte merece el desempeño de Enric Mas. El mallorquín acabó pronto 2021 y ha querido empezar bien esta campaña. Dos caídas en la Tirreno y en la Itzulia le han privado de pelear por el podio. El miércoles hizo un gran trabajo para Valverde en la subida final a Huy.