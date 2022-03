Pogacar renueva su reinado en la Tirreno Adriático, con Mikel Landa en el tercer cajón del podio

El esloveno Tadej Pogacar (UAE Emirates) se proclamó por segundo año consecutivo vencedor de la Tirreno-Adriático una vez disputada la séptima y última etapa con salida y llegada en San Benedetto del Tronto con un recorrido de 159 km, en la que se llevó el triunfo al esprint el alemán Phil Bauhaus (Bahrain Victorious) y el español Mikel Landa certificó la tercera plaza de la general.

Al día de fiesta Pogacar (Komenda, 23 años) se sumó el velocista alemán Phil Bauhaus, quien no contaba en el pronóstico del esprint, pero el ciclista de Bocholt aprovechó el marcaje de sus rivales, atacó y sorprendió para llevarse la etapa, la primera del año, con un tiempo de 3h.39.58.

La segunda plaza correspondió al italiano Giacomo Nizzolo (Israel Premier Tech) y la tercera al australiano Kaden Groves (BikeExchange). Los hombres de la general llegaron en el lote con Pogacar feliz con su triunfo absoluto.

El esloveno, doble ganador del Tour de Francia, empezó el año ganando el Tour UAE y la Strade Bianche, y ahora prolonga el camino triunfal en 2022 llevándose el maillot azul y el tridente que acredita al vencedor de la "Carrera de los dos mares", un aviso del estado de forma de la joya de 23 años que el próximo sábado afrontará la Milán-San Remo con el cartel de favorito.

Otra prueba del World Tour para el corredor de Komenda, que cosechó además dos etapas, dominando la Tirreno de principio a fin, en ocasiones con exhibiciones de sello personal, como la que protagonizó el pasado sábado con la escapada en solitario en el Monte Carpegna. "Es de otro mundo", dijeron rivales como Mikel Landa.

Al podio de San Benedetto del Tronto subieron a escoltar al esloveno el danés Jonas Vingegaard (Jumbo Visma), segundo en el Tour 2021 y Mikel Landa como tercero, como en 2021, en una versión esperanzadora para el ciclista alavés, quien tiene pendiente un salto de calidad en las carreras grandes. El ciclismo español también aportó la novena plaza de Pello Bilbao (Bahrain), dentro del top 10.

No pudo estar en la lucha por el cajón Enric Mas. Iba camino de ello, pero el ciclista balear se dejó las opciones en la caída que sufrió el sábado bajando el Monte Carpegna. No tomó la salida el líder del Movistar, quien se recupera de diversas heridas y contusiones que no revisten gravedad.

La "Carrera de los dos mares" dejó dudas respecto al belga Remco Evenepoel, corredor de calidad extra, pero aún pendiente de demostrar su excelencia en grandes pruebas por etapas. Su hundimiento del pasado sábado siembran dudas. Tal vez sea un corredor para carreras de una semana, estando lejos para retos más ambiciosos respecto a Pogacar, Roglic o incluso Vingegaard.

La última etapa se animó con la escapada que protagonizaron de salida tres hombres, entre ellos el aragonés Jorge Arcas (Movistar) y los italianos Boaro (Astana) y Tonelli (Bardiani). El trío de fugitivos se entendieron en el proyecto, sumaron esfuerzos en la primera mitad ondulada y afrontaron la parte llana hasta meta con casi 3 minutos de renta.

No era día para regalos. El pelotón espabiló el ritmo por los intereses de los equipos con esprinters dispuestos a no irse de vacío, como el Groupama de Demare, el Quick Step de Cavendish, el Jumbo del jóven Kooij y el TotalEnergies de Boasson Hagen.

La fuga, con Arcas y Boaro como supervivientes, se disolvió a 8 km de la meta de la turística localidad costera de San Benedetto del Tronto, centro de la "Ribera de las Palmas", en la región de Las Marcas. Entonces el grupo voló hacia meta sin dominio claro de ningún equipo. El Israel se sumó a le gestión de la etapa para Nizzolo, pero en un final loco llegó la sorpresa.

Bauhaus, un velocista que fue capaz de ganar 7 carreras en 2021, entró en la recta de meta bien colocado, y dentro del desorden generalizado atacó en los últimos 80 metros para meter la rueda por delante de Nizzolo. El ciclista renano se sumó a la fiesta de Pogacar, quien renovó el tridente de campeón.