Nairo Quintana se luce en la Montaña de Lure y gana el Tour de Provenza

ganador del Tour de Provenza con una contundente exhibición en la Montaña de Lure, en cuya cima se presentó en solitario haciendo inútil el esfuerzo de sus perseguidores, entre los que se encontraba el doble campeón mundial Julian Alaphilippe. El colombiano Nairo Quintana (Arkea Samsic) se proclamó por segunda vezcon una contundente exhibición en laen cuya cima se presentó en solitario haciendo inútil el esfuerzo de sus perseguidores, entre los que se encontraba el doble campeón mundial

Con un ataque a 5 km de meta, Quintana (Cómbita, 32 años), destrozó la resistencia de Alaphilippe y voló solo hasta la cumbre, donde alzó los brazos con un tiempo de 4h.23.06, un anticipo de 37 segundos sobre el joven danés de 21 años Mattias Skjelmose y el estadounidense del Movistar Matteo Jorgenson.

Dos segundos después llegó a meta el colombiano del Movistar Iván Ramiro Sosa, quien atacó sin fuerzas suficientes por la etapa, en el grupo de Alaphilippe.

El golpe de Quintana a la antigua usanza, le llevó a conquistar el Tour de Provenza y demostrar el corredor que lleva dentro. Se llevó el maillot amarillo con brillantez, estrenando la temporada a lo campeón. Le acompañaron en el podio Alaphilippe a 27 segundos y Skjemolse, una perla danesa, a 34. Jorgenson dejó al Movistar sin podio, cuarto clasificado.

La última etapa entre Manosque y Montagne de Lure, de 166.1 km presentaba un recorrido atractivo de montaña, con alicientes guardados para el final. Los ataques de salida marcaron la jornada decisiva del Tour Provenza. La fuga del día la protagonizaron el galés Luke Rowe y los franceses Gougeaard,Debeaumarché, Combaud y Couanon, que contaron hasta con 5 minutos a 80 de meta.

El pelotón empezó a reaccionar, las diferencias se fueron reduciendo a medida que iban cayendo los rebeldes. El primero fue Gougeard, mientras el cuarteto restante resistía sin esperanzas de llegar a la meta de la Montaña de Lure. Los nervios ya estaban a flor de piel, lo que produjo algunas caídas, como la que afectó a Julian Alaphilippe a 21 de meta.

Nada más comenzar la subida final (13 kms al 6'5 por ciento) se desataron las hostilidades. Delante atacó primero Combaud, quien lo intentó solo hasta que aparecieron los "gallos". A 5 de la cima atacó Quintana como en sus mejores momentos. Le siguió Alaphilipe con mas coraje que fuerza. En un segundo zarpazo del colombiano el galo decidió no cebarse más en la rueda del líder del Samsic.

Por detrás reaccionó Iván Ramiro Sosa, defensor del título, pero el líder del Movistar se hundió cerca de meta, sin poder enlazar en ningún momento con Quintana, quien volaba a meta.

Quintana, ganador del Giro 2014 y de la Vuelta 2016, firmó su hazaña a lo grande. Etapa y Tour de Provenza al bolsillo. El sueño amarillo del Tour de Francia renace en el ciclista boyacense.

Nairo Quintana: "Esta victoria me hace feliz, veo que los resultados llegan"

El colombiano Nairo Quintana (Arke Samsic) se mostró "muy feliz" por su segunda victoria este domingo en el Tour de Provenza y dedicó su primer éxito de la temporada a Manu Arrieta, el histórico exmasajista de los equipos Reynolds y Banesto recientemente fallecido.

"Esta victoria me produce mucha alegría, me hace feliz ver que los resultados llegan después de un invierno de buena preparación. Quiero dedicar el triunfo a Manu Arrieta", señaló Quintana en la meta de la Montaña de Lure.

Una victoria que se fraguó con un ataque a 5 km de meta que acabó con la resistencia de todos los rivales, entre ellos el doble campeón mundial Julian Alaphilippe.

"El equipo ha trabajado todo el día y toda la carrera para este resultado. En el ascenso esperé el momento oportuno para acelerar y atacar, primero para seleccionar, y luego para ganar la etapa", explicó.

Quintana, quien señaló que sus próximos objetivos serán el Tour de Haut Var y la París Niza, resaltó las buenas sensaciones que tuvo durante toda la carrera. "Estoy muy bien, no sé si mejor o peor que la temporada pasada a estas alturas. No he estado a tope, es la primera carrera, pero tuve buenas sensaciones y por eso aproveché. Todo salió bien", afirmó.