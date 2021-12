'Superman' López desvela su conversación con Enric Mas en la Vuelta

El corredor acusa a su excompañero Enric Mas de "egoísta" y, según recoge la web de Eurosport, también critica la estrategia del equipo: "El ambiente en Movistar siempre fue muy tenso, Enric (Mas) siempre que yo estaba adelante buscaba la forma de estar primero que yo, los roles no estaban claros, yo trabaje en el Dauphiné para la victoria de Valverde, pero luego en las grandes vueltas los roles no fueron claros”.

El ciclista colombiano de 27 años culpa a Enric Mas de la situación vivida en la penúltima etapa de la Vuelta a España : "En la etapa veinte, Enric me dice: ‘Por qué tiras, si ya me he ido?’ Enric es una persona egoísta, y se lo dije en su cara. No quiero compartir una sola carrera más con él, es una persona que no trabaja en equipo".

Además, Mjiguel Ángel López añade nuevos argumentos a su sorprendente abandono en la etapa gallega. "Dejo de tirar, porque Mas lo pide. Cuando iba perdiendo 40-50 segundos, Eusebio Unzué me dice que es una putada pero que ya no me esfuerce más, que no los voy a alcanzar, eso me enojó mucho y me llevó a bajarme de la bicicleta".