Amézqueta (Caja Rural Seguros RGA): "Estuve en fuga con buenos corredores, pero no hubo recompensa"

Julen Amézqueta (protagonista de la escapada del día que acabó con el lamentó "la falta de recompensa". El navarro Caja Rural Seguros RGA ),que acabó con el triunfo del italiano Damiano Caruso , se mostró contento por el hecho de que su equipo volvió a estar en lugares destacados, pero a la vez

"El equipo ha estado muy bien desde el inicio, yo sólo he sido el encargado de filtrarme por delante pero, todos han estado muy atentos a todos los cortes. Una vez en cabeza, vimos que no nos dejaban mucho margen. Pude coger a Bardet y a Majka en Calar Alto y sabía que eran la rueda buena para hacer camino", comentó en meta.

Otra historia diferente se escribió en Velefique, en un duro ascenso final en el que las fuerzas abandonaron a muchos, en un día de gran desnivel que pasó factura también por el calor.

"A los pies de Velefique las fuerzas iban muy justas. Ha sido un día durísimo, con mucho calor y desnivel y he intentado hacerlo lo mejor posible. Me queda un poco de sabor agridulce por estar con gente tan buena y no haber tenido mayor recompensa. La combatividad es un buen premio para el equipo, significa que somos protagonistas".