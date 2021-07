Igor Arrieta e Iván Cobo, campeones de España sub'23, al Kern Pharma

navarro Igor Arrieta y el cántabro Iván Cobo, recientes campeones de España sub'23 se han convertido en nuevos fichajes del equipo Kern Pharma, que incorporará a ambos corredores desde su filial y raíz, el Lizarte. Ely el cántabrorecientesse han convertido en, que incorporará a ambos corredores desde su filial y raíz, el Lizarte.

"El paso a profesionales de Igor Arrieta e Iván Cobo es para mí una ilusión tremenda, una doble alegría. Fichamos dos corredores de mucha calidad que han crecido en casa. Son ciclistas de largo recorrido que serán excelentes profesionales. Ambos tienen algo especial, sin duda: llevan años marcando la diferencia", expresa Manolo Azcona, presidente del Kern Pharma y el Lizarte.

Según Juanjo Oroz, director deportivo del Kern Pharma, estos corredores "no pasan a profesionales porque sean campeones de España, sino porque tienen una trayectoria buenísima que seguimos desde cadetes y han estado con los mejores en las diferentes categorías por las que han pasado".

Igor Arrieta (2002, Uharte-Arakil) ha competido como sub'23 recogiendo seis triunfos, incluyendo el Campeonato de España sub'23 de crono y dos etapas y la general de la Volta a Castelló.

"Este es un sitio ideal para seguir creciendo. Desde pequeño me ha gustado el Equipo Lizarte porque he visto salir muy buenos corredores de su seno. Cuando se me ha dado la oportunidad de pasar a profesionales con el Equipo Kern Pharma he sentido ilusión y ganas de dar lo mejor de mí. Quiero ser un corredor completo, que pueda hacer buenas contrarrelojes y pase bien la montaña", comenta Arrieta.

Iván Cobo (2000, Astillero) se incorporó al Lizarte en 2020 tras conocer la categoría sub'23 con el Gomur. Su poderosa planta de 1,86 metros le ha permitido brillar en todos los terrenos y a lo largo de su temporada y media de 'rosa' ha logrado adquirir la consistencia imprescindible en un ciclista de categoría.

En 2021 ha firmado excelentes actuaciones ejerciendo de coequipier, con tres victorias; la más destacada, un emocionante Campeonato de España sub'23 en línea.

"La confianza que llevan dándome estos dos años se ve reflejada en este salto a profesionales. El Equipo Kern Pharma está dando mucho que hablar, y va a seguir creciendo estos años. Espero reflejar en profesionales el espíritu del equipo Lizarte el trabajo en equipo, el foco en el rendimiento y no en el resultado. Mi principal objetivo será adaptarme a la categoría", señaló Cobo.