'Supermán' sufre el primer rasguño en la caída multitudinaria de la primera etapa

Actualizada 26/06/2021 a las 20:31

Miguel Ángel "Supermán" López se dejó el primer rasguño en la etapa inaugural del Tour de Francia, implicado en una multitudinaria caída a 8 kilómetros para la meta de Landerneau, que le hizo perder casi 2 minutos con los favoritos.

El ciclista del Movistar fue uno de los grandes damnificados de una jornada accidentada, marcada por dos grandes percances de los que salieron indemnes el resto de los colombianos que llegan con aspiraciones al Tour.

Rigoberto Urán, Sergio Higuita, Nairo Quintana y Esteban Chaves se salvaron de las consecuencias de ambas montoneras, la primera provocada por la imprudencia de una espectadora a algo mas de 40 kilómetros para la meta.

La segunda, con menos tiempo de reacción, se produjo por una caída cuando el pelotón enfilaba ya el tramo final de la jornada, que tenía su meta en un puerto de tercera categoría de difícil acceso, lo que acrecentó la tensión en el grupo.

López se quedó cortado, incapaz de avanzar entre el muro de bicicletas que se montó ante sí, mientras el grupo de favoritos ya no miraba atrás, lanzado en busca de la victoria de etapa y del primer amarillo, conducido a toda velocidad por el Deceunnick que finalmente tuvo el premio del triunfo del francés Julian Alaphilippe.

El Movistar tampoco tenía ya margen de reacción, no había tiempo para rescatar a su líder, que tuvo que limitar los daños.

Peor le fue a su compañero Marc Soler, afectado en la primera caída y que tendrá que hacerse pruebas para conocer el alcance de las lesiones que se produjo.

El otro co-líder del equipo, el español Enric Mas, sin embargo, entró con los favoritos, aunque se apresuró a decir que es pronto para eliminar a "Supermán" del grupo de candidatos.

"Es una putada la pérdida de Miguel Ángel. Veníamos con la intención de luchar los dos por la general y esto es un contratiempo. No han sido muchos minutos", dijo el español, que recordó que el esloveno Tadej Pogacar también perdió tiempo en la primera semana el año pasado y acabó ganando el Tour.

El Movistar tendrá ahora que sacar conclusiones, aunque no parece que, por ahora vayan a cambiar su plan inicial.

"Es un fastidio, pero no quiere decir aún nada. Desde el equipo pienso que no cambiará nada; la mala suerte le acompañó hoy a él pero otro día me puede pasar a mí. Es el Tour y pueden pasar muchas cosas", comentó Mas.

El propio "Supermán" quiso quitar hierro a este mal inicio de su segunda participación en el Tour, tras el sexto puesto de la pasada edición cuando también se apuntó la etapa reina.

"Falta bastante Tour. Esto es parte del ciclismo y hay que saber mirar hacia adelante con la mentalidad de siempre porque todavía quedan 20 días", aseguró el de Boyacá.

Tocará remar al corredor que, con las bonificaciones, está en el puesto 41 de la general, a 1.59 del maillot amarillo.

Solo Higuita dormirá esta noche entre los 10 mejores, a 18 segundos del líder; Chaves será undécimo, Urán 16 y Quintana 17.

El Tour regresa el domingo con otro final accidentado, una doble subida al Muro de Bretaña, de 2 kilómetros con una pendiente media del 6,9 %, otra meta que promete tensión al pelotón.

