La última frontera de Igor Arrieta

Actualizada 19/06/2021 a las 06:00

Igor Arrieta escribió este viernes la que, por el momento, es la última página de su prodigiosa trayectoria como amateur en su primer año en la categoría. El uhartearra se imponía con claridad en el Campeonato de España de contrarreloj, celebrado en Busot, con 24 exigentes kilómetros. No tendrá mucho tiempo para el descanso, ya que este sábado podría buscar el doblete en la exigente prueba en línea, que se disputa esta tarde sobre 133 kilómetros. El calor será determinante.



Nunca Igor Arrieta se había enfrentado en España a una contrarreloj de casi 25 kilómetros. Pero pareció como si desde siempre se hubiera dedicado a esta modalidad. “He salido fuerte, pero reservando un poco para llegar con chispa al final”, comentaba ayer el ciclista del equipo Lizarte.



CON EL 56 TODO EL RATO

Arrieta, que llevaba ya días entrenándose en los recorridos de la contrarreloj y de la prueba de hoy en línea, conocía muy bien el trazado, su orografía y el viento. Dudó hasta última hora si montar un plato grande de 54 o 56 dientes, finalmente optó por el de 56, con una piña de 11x32 atrás. No qquitó el plato en toda la crono. La bici, el modelo de Giant que usa el Kern Pharma con rueda lenticuñlar trasera, de bastones delantera, más todo el aparataje de las cronos.



El navarro se enfrentó a los 24,6 kilómetros con 340 metros de desnivel positivo con las referencias de la propia selección. En el punto intermedio no era su mejor tiempo, pero fue en la segunda parte, con el trazado que picaba hacia arriba, cuando de verdad marcó las diferencias para hacerse con el título de campeón de España.



No es la primera vez que Arrieta gana un campeonato de España, lo consiguió también en categoría juvenil en ciclocross.

Arrieta: “No me esperaba un año así”



Igor Arrieta descansaba este viernes por la tarde en el hotel de concentración de la selección navarra tras su éxito en la contrarreloj, y mira a la prueba de fondo de hoy. “La verdad es que no me esperaba ganar la contrarreloj. Sabía que estaba bien, pero no esperaba andar tanto. Sabía que había que empezar fuerte porque el comienzo era cuesta abajo, pero había que guardar para llegar a la parte final con fuerza y terminar bien el repecho”, comentaba el ciclista de Uharte Arakil. “Había visto el recorrido unas cuatro o cinco veces y ha sido muy importante conocerlo bien”.



Arrieta suma seis victorias en lo que va de temporada. “No me esperaba hacer un año así de bueno, pero las cosas están saliendo muy bien, la verdad”, apuntaba el navarro, que mira ya al recorrido de la prueba en línea con 133 kilómetros. “A ver cómo recupero de la contrarreloj. Me gustaría poder hacerlo bien y estar delante, pero el recorrido es muy exigente y hay gente que seguro que está muy bien”.

