Óscar Rodríguez: “Brillar en Astana es complicado, pero es algo que lo tengo asumido”

Actualizada 15/06/2021 a las 06:00

A Óscar Rodríguez Garaicoechea le ha tocado en estos dos últimos años dejarse muchas babas en las cunetas por sus líderes en Astana. Por eso cuando ha tenido una oportunidad de brillar, la ha aprovechado. Está contento.

La Vaya semana, segundo en el Ventoux, tercero en Occitania... ¿qué lectura hace?

Es una semana muy buena y tener resultados te da moral. Me queda intentar rematar en los campeonatos de España. Luego ya pensaré en la Vuelta.

¿Por qué le había costado brillar hasta ahora?

Porque quizá me ha faltado continuidad a la hora de competir. He tenido buenas de carreras como Cataluña, País Vasco o Dauphiné, que tienen un nivel brutal y en las que me ha tocado trabajar mucho para los líderes del equipo. En carreras un poco más pequeñas he podido lucirme, desde Andalucía.

¿Está en su mejor forma?

No, me queda limar un poco de peso. Después de los campeonatos pararé un poco y luego ya toca preparar la Vuelta a tope.

¿Lo ha pasado mentalmente muy mal estos meses?

No, he estado muy tranquilo. No pierdo el tiempo en darle vueltas a las cosas, yo me he centrado en trabajar y en hacer lo que me mandasen. Luego los resultados pueden venir, o no. Como en La Camperona. Si gano, gano. Y si no, pues nada. Hago todo lo que puedo en las carreras.

Lo que pasa es que mantener un buen nivel sin tener objetivos claros a la vista es difícil.

Es muy jodido, porque no tienes las cosas claras, no hay objetivos. Pero por suerte al final me pusieron Dauphiné, Ventoux y Occitanie y las cosas han ido bien. No he ganado, pero he tenido buenos resultados que me motivan para seguir entrenando igual.

¿Y los campeonatos?

Quiero hacer los dos. El día de la crono es estresante, pero al tiempo es un día motivador, en el que vas a sufrir una hora a tope. Luego la prueba en línea es más complicada, y más en un circuito como el que han puesto este año.

¿Qué le pide el cuerpo para La Vuelta?

Quiero hacerlo muy bien. Sé que me va a tocar trabajar para el líder que vaya, en el equipo hay gente muy fuerte y seguro que van a disputar. El equipo hará una concentración en altura y habrá que ponerse muy bien.

¿Qué le falta para la Vuelta?

Esto es una regla de tres, si tienes buen peso, rindes bien. Un buen peso sin perder músculo ni fuerza.

¿Es difícil brillar en Astana?

Es que es World Tour, y en todos los equipos WT pasa lo mismo. La competencia es muy grande. Es más fácil brillar en equipos más pequeños, como Murias, donde hay oportunidades para todos, donde no hay un líder claro. Aquí es más complicado, hay muchísimo nivel.

¿Lo lleva bien?

Sí, lo tengo asumido. Es una forma de correr diferente, y yo tampoco soy un gallo. Depende mucho de la mentalidad de cada uno. Yo el trabajo lo hago en casa, si sale a relucir en carrera pues bien y si no, pues qué se le va a hacer.

Este año acaba con Astana. ¿Qué plan tiene?

Yo lo dejo todo en manos de mi representante. Él es el que se mueve, yo me fío plenamente de él. Es el nº1 y buscará lo mejor.