Óscar Rodríguez: "Ser segundo en el Ventoux me da mucha moral para seguir"

El navarro Óscar Rodríguez terminó este martes segundo en la cumbre pelada del Ventoux, a más de dos minutos del inalcanzable Superman López. El burladés del Astana hizo una subida ambiciosa, fue capaz de aguantar el tú a tú con Enric Mas para acabar de rematar al final.

Segundo en el Mont Ventoux.

Sí, es un resultado muy bueno. He probado desde lejos, pero cuando ha venido Superman López no he podido seguirle, tiene un nivel y está en una forma impresionante.

Pero no se ha venido abajo y ha sido capaz de mantener el pulso con Enric Mas.

Sí, por esa parte estoy muy contento. He hecho la subida con él y al final he podido pelearle el segundo puesto y ganarle. Yo sé cuál es el nivel que tengo y el que hay, si estuvieran aquí todos los equipos World Tour hubiera hecho el 35º, pero ganarle a Enric Mas y quedar segundo aquí en el Ventoux es algo que te da mucha moral.

¿Qué tiene el Ventoux?

A mí esta carrera me gusta mucho. Cuando corría con Murias ya hice octavo. Es una muy buena zona para andar en bici. Y luego el Mont Ventoux tiene dos partes muy diferentes. El comienzo es durísimo, porque tiene porcentajes muy exigentes. La segunda parte es más llevadera en cuanto a dureza, pero tienes que ir siempre a la contra del viento y hace que la subida sea muy muy dura. Pero es un puerto y una carrera que me gustan mucho, la verdad.

¿Cómo se encuentra de forma?

Voy mejor de carrera en carrera. Todavía no creo que esté en mi mejor nivel, pero me voy encontrando mejor y trabajando como lo hice en el Dauphiné Liberé y a partir de ahora en la Ruta Occitanie. Es una carrera dura, que me gusta, pero este año el recorrido es un poco diferente.

¿Mira a alguna de las grandes?

Me gustaría poder preparar muy bien la Vuelta a España. ERn teoría ahora hago Occitancia y después los campeonatos de España. Y a partir de ahí debería empezar a preparar bien la Vuelta. Descansaré, luego me gustaría hacer un buen bloque de altura y hacer bien la aproximación no sé en qué carreras, pero podría ser la Clásica, Burgos... estas carreras.

