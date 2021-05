Actualizada 22/05/2021 a las 06:00

Para el pistard navarro Juan Peralta quedarse fuera de los Juegos de Tokio fue un palo duro del que ya ha conseguido rehacerse al cien por cien. Físicamente el velocista de Figarol ha demostrado en la Copa de las Naciones, antigua Copa del Mundo, que a sus 31 años que sigue siendo competitivo. Ahí están su medalla de plata en velocidad por equipos y su bronce en velocidad. Mental y anímicamente el navarro del Bardenas Reales ha hecho clic. Sueña con poder estar en París 2024, pero sin agobios. Se ha anclado al carpe diem, disfrutar del momento deportivo. Y lo que venga, vendrá.

Con la reestructuración que se ha producido en la pista, Juan Peralta tenía en Hong Kong su primera prueba de la Copa de Naciones. No fue un viaje cualquiera.

TRES PCR EN 24 HORAS

Hong Kong ha tenido para Peralta varias lecturas. La más primaria fue la del propio viaje y estancia en la región asiática. Allí la batalla contra la covid es tremenda, aún teniendo un nivel de casos mínimo. Viajó con una PCR negativa y un permiso especial del Gobierno. A su llegada a Hong Kong tuvo que esperar siete horas en el aeropuerto a que le hicieran una nueva PCR y tener los resultados. En las primeras 24 horas le hicieron tres análisis, siete en total en los siete días que estuvo en la Copa de las Naciones.

Pero las medidas iban mucho más allá. Habitación individual de donde no podía salir más que para ir al velódromo. La comida se la dejaban en una silla en la puerta de la habitación. En el velódromo, por ejemplo, no usaban vestuarios y había un circuito de trayectos para no coincidir con nadie.

“En el pasillo del hotel había dos encargados pendientes las 24 horas de que no saliéramos de nuestras habitaciones”, explica. “En el ascensor ni tocabas las teclas, ellos te subían y bajaban desde la recepción”.

RESULTADOS MUY BUENOS

La primera prueba de la Copa de las Naciones no ha contado con la presencia de muchos de los que este verano estarán en Tokio. Pero allí estaban los mejores del mundo. Peralta abordó en tres días tres pruebas. Velocidad por equipos, velocidad individual y el kilómetro.

En velocidad por equipos la selección estrenó trío. A Alejandro Martínez y Peralta se sumó el vasco Ekain Jiménez. Lograron una medalla de plata tras el Dream Seeker Racing Team.

“Ha entrado Ekain, y creo que es el mejor equipo que hemos tenido. Yo sigo haciendo el segundo relevo, y las sensaciones fueron muy buenas”, comentaba Peralta.

En la prueba del kilómetro Peralta se hizo con el bronce, pero con datos de rendimiento muy buenos. En la prueba -cuatro vueltas- salió al 95% desarrolló una potencia máxima de 1.850 vatios y una potencia media sostenida en un minuto de 920 vatios.

“Los resultados de Hong Kong dice que el trabajo que estoy haciendo en Tafalla es bueno, pero todavía puedo ganar 30 o 40 vatios más en el kilómetro”, dice.

En la velocidad individual paró el crono en 9,84 cuando su mejor marca es 9,7. Su próximo objetivo está en el Europeo de Minsk en junio, y más allá el Mundial de Turkmenistán, en noviembre. En medio, los campeonatos de España. “La motivación ahora es intentar llegar a los Juegos de París, pero no quiero obsesionarme con el camino, prefiero disfrutar de cada momento, ir año a año”.

