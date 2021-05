Días de gloria para Julen Amézqueta en Andalucía

Actualizada 21/05/2021 a las 06:00

Julen Amézqueta tenía el jueves tres horas largas de autobús desde la meta en Oncares hasta el hotel de concentración. Más dureza que añadir a la ya vivida sobre la bici. 176 kilómetros con siete ascensiones, un desnivel acumulado de 4.200 metros y un calor de justicia. Y a pesar de todo, el estellés era un hombre feliz.

“No pensaba meterme en la escapada, pero he visto quiénes iban. Tenía dudas, pero he tirado para adelante. He tenido muy buenas sensaciones durante toda la etapa”, comentaba el jueves el ciclista navarro del Caja Rural-RGA: “Pero en el último puerto cuando ya ha arrancado Superman López no he podido seguirlo. Ahí he acusado un poco el desgaste de todo el día. Pero, ni tan mal, me he colocado en el podio, y me hace muchísima ilusión, la verdad”.

Amézqueta entró el jueves en cuarta posición, a 17 segundos de Superman López, a 15 de Tolhoek y 11 de Piccoli. A falta de dos etapas, una de media montaña hoy, más la final del sábado (Vera-Pulpí, con 107 kilómetros y tres puertos), el corredor estellés tiene la segunda plaza a 35 segundos y cuenta con un colchón de 45 segundos respecto al cuarto clasificado, Carlos Rodríguez, el joven talento del INEOS. En principio no debería tener problema para mantener el puesto.

“Me he acordado varias veces de la caída de la primera etapa, perdí 34 segundos tontos... quizá las cosas serían diferentes ahora. O no”, explicaba ayer Amézqueta desde Andalucía.



EL EQUIPO, SOBRESALIENTE

Julen Amézqueta es hoy la punta de lanza de un Caja Rural-RGA que está teniendo un rendimiento extraordinario en la Vuelta a Andalucía. En la primera etapa Orluis Oular fue segundo. En la segunda jornada Amézqueta y Lastra ocuparon la quinta y sexta plaza. Más los resultados de ayer.

“El equipo está andando muchísimo, una barbaridad. Solo nos falta la guinda del pastel, que sería una victoria de etapa”, comentaba ayer el ciclista navarro. “Pero hay que ser consciente de lo difícil que lo ponen los equipos World Tour y lo caras que están las victorias”.

Amézqueta correrá Murcia después de Andalucía, descansará y hará la Mont Ventoux Challenge.