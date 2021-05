Estreno mayúsculo de Arrieta

Actualizada 17/05/2021 a las 06:00

No ha habido muchos amateurs con un debut tan prometedor como el suyo. Después de haber sido segundo en el Valenciaga y tercero en la prueba de Santa Cruz de Legazpia -ambas pruebas de la Copa de España- y de unas cuantas buenas actuaciones, el navarro Igor Arrieta Lizarraga, del Lizarte, consiguió estrenar su palmarés amateur en su primer año en la categoría. Lo consiguió ayer prácticamente en casa, en Iturmendi, en la prueba del Torneo Abiatzen, campeonato navarro de la categoría. Y lo hizo a lo grande.

La prueba de Iturmendi se celebraba sobre un circuito exigente al que había que darle seis vueltas, 136 kilómetros, que transcurrieron bajo el agua del primero al último, lo que endureció aún más la prueba.

El triunfo de Arrieta tuvo tres actos. Primero tuvo que arrancar de atrás en la cuarta vuelta para meterse en el grupo grande que se había formado. En la última, cuando se formó la escapada definitiva, también probó desde abajo de Altamira. Y el definitivo, cuando a falta de dos para la meta soltó un latigazo con el que pudo presentarse en solitario en la meta de Iturmendi para estrenar su palmarés como aficionado y redondear su colección de campeonatos navarros en cadetes, juveniles y aficionados.

“Me habían dicho que el salto de juveniles a aficionados era muy grande, pero de momento las cosas me están saliendo muy bien. Me he amoldado bien a los entrenamientos y a la competición”, explicaba ayer Arrieta. “No me he marcado objetivos, quiero tener un buen nivel competitivo durante todo el año”.



CLASIFICACIÓN



1. Igor Arrieta (Lizarte) 3h16:57

2. Rubén González (Baqué) a 3

3. Andoni López (Caja Rural-RGA) m.t.

4. Mikel Retegui (Lizarte) m.t.

5. Lander Laritiegi (Baqué) m.t.

6. Xabier Berastegi (Laboral) m.t.

7. Joseba López (Eulen) m.t.

8. Unai Esparza (Lizarte) m.t.

9. Jon Polledo (Eiser) m.t.

10. Alietz Lasa (Laboral) m.t.