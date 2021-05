Annemiek Van Vleute: “Me da energía compartir mi experiencia en Movistar”

Actualizada 13/05/2021 a las 06:00

El fichaje de Annemiek Van Vleuten (Wageningen, 1982) por Movistar Team revolucionó el ciclismo femenino. Sebastián Unzué hizo una jugada maestra, le dotó al equipo de una pegada que no tenía. Van Vleuten lleva desde el domingo en Navarra.

¿Cómo está de forma después de las clásicas?

Estoy bien, creo que mi forma es buena. He hecho una buena campaña de clásicas, estoy feliz por haber podido ganar otra vez Flandes, ahora con Movistar. Estoy satisfecha con lo que he conseguido, pero tengo hambre de más. He hecho otras cosas después de las clásicas y ahora quiero hacer otro buen bloque.

Su primer objetivo del año era Flandes. ¿El segundo es el Giro, son los Juegos?

En las clásicas que voy a correr en España no voy a pensar en Tokio, sino en hacer buenas carreras aquí con Movistar. Quiero hacer un bloque bueno.

¿Qué recuerdo tiene de las clásicas de Navarra del año pasado en las que ganó las dos pruebas?

Eran dos carreras nuevas para mí, y las corrí en una situación muy especial para mí. Eran mis primeras carreras después de toda la situación de Covid que vivimos. Yo no conocía cuál era el estado de forma mío, ni de mis competidoras, me llevé una gran sorpresa. Creo que este año la situación es totalmente diferente. Hemos podido planificar la temporada, entrenar y competir y el nivel que hay es enorme. Las dos clásicas de Navarra son muy bonitas, pero el nivel va a ser muy grande.

El año pasado pareció que ganó muy fácil.

Las carreras nunca se ganan de forma fácil, siempre hay que pelear duro.

¿Quiénes van a ser reales?

No sé quiénes vienen, hasta que no vea mañana la inscripción...

Es su primera temporada en Movistar, ¿qué sensaciones tiene de momento con el equipo?

Es una nueva experiencia. Una de las cosas que me da más energía es compartir algo de mi experiencia a mis compañeras para que puedan crecer deportivamente. Eso es una de las mejores cosas que me dejan hacer en Movistar y una de las mejores cosas que podemos hacer juntos. Estoy muy feliz de vivir esta experiencia en Movistar con otras chicas.

¿Corre muy diferente a Mitchelton? ¿corre de una forma más agresiva? ¿los directores son diferentes?

No, pienso que ellos tienen su propio ambiente y su forma de carrera. La diferencia es que en Mitchelton no era la líder, y ahora aquí puedo elegir y me siento más líder. Tengo posibilidades más abiertas.

¿Es posible que el final de su carrera sea en Movistar Team?

Lo que me plantea es el final de mi carrera y ahora es algo en lo que no estoy pensando. Yo quiero correr 13 o 14 años más... No, es una broma. En Movistar me siento bien, tengo contrato aquí y no me planteo cuántos años más voy a correr. Lo único en lo quiero pensar es en disfrutar, hacerlo bien y divertirme en este equipo como hasta ahora. Estoy muy feliz aquí.

Su 2021 (carreras y puesto)



Omloop Het Niewsblad 21º

Strade Bianche 4º

A través de Flandes 1º

Tour de Flandes 1º

Brabantse Pijl 36º

Amstel Gold Race 3º

Flecha Valona 4º

Lieja-Bastoña-Lieja 2º

Vuelta a Valencia 1º

1ª etapa 1º

2ª etapa 22º

3ª etapa 10º

4ª etapa 12º