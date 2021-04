Alaphilippe vuelve a reinar en Huy con Valverde tercero en La Flecha Valona

Actualizada 21/04/2021 a las 17:01

El ciclista Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step) ha ganado este miércoles 21 de abril la 85ª edición de La Flecha Valona, disputada sobre 193,6 kilómetros entre Charleroi y Mur de Huy, superando a Primoz Roglic (Jumbo-Visma) y al español Alejandro Valverde (Movistar Team), tercero.

El 'Camino de las Capillas' puso otra vela, la tercera, a Julian Alaphilippe. El líder de la 'manada' del Deceuninck-Quick Step logra su tercera Flecha Valona, todas en las últimas cuatro ediciones, y lo hizo con un contraataque de fe, de pundonor, para anular un ataque de Primoz Roglic que parecía definitivo y exitoso.

Pero el vigente campeón del mundo, el 'mosquetero' por excelencia del pelotón, quiso creer en sus opciones y en recuperar el trono perdido en 2020 ante Marc Hirschi, ausente esta vez al ser obligado su UAE-Team Emirates, el de otro candidato como Tadej Pogacar, a no participar por dos casos positivos de coronavirus.

A Alaphilippe le dio igual, hizo su carrera y no le importó llevarse con él, en su ataque final, a un Alejandro Valverde que fue tercero en meta, y al que poco le faltó para seguir enganchado al galo. Siguió apretando Alaphilippe y, a 75 metros de la meta, superó a un Roglic que intentó acelerar pero ya no tenía gas, ya no halló fuerzas para inquietar al campeón del mundo.

Valverde, ganador de 5 ediciones de La Flecha Valona y líder en el palmarés histórico de la prueba, jugó bien sus cartas. Pero se quedó algo encerrado en la doble curva vertical, en el punto clave de la subida al Muro de Huy, e incluso tuvo que subirse a la acera para ganar puestos. Siguió a Alaphilippe, la rueda buena, pero no pudo culminar. Meritoria tercera plaza para el 'Bala', que el domingo cumple 41 años.

Fue una Flecha Valona sin ataques a distancia, sin selecciones de favoritos y, en cambio, una fuga cuyo último superviviente fue cazado al pie de la tercera y última subida al Muro de Huy, una auténtica muralla de 1,3 kilómetros al 9,7 por ciento de pendiente media y un muro del 19 por ciento.

Tanto el Movistar Team como el INEOS Grenadiers llevaron el peso del pelotón de favoritos, dando una suave y lenta caza a una escapada de ocho integrantes. Su miembro más feroz fue Maurits Lammertink (Intermarché-Wanty-Gobert), cazado a 1,5 kilómetros de la meta.

Pero no hubo ganas de mover la carrera desde lejos. Pese a que INEOS tenía varias bazas, y otros equipos podían salir beneficiados de que no hubiera tantas bicis en la subida final al Muro, la carrera se jugó en esos 1.300 metros finales. En concreto, en los 500 metros finales, donde solo Roglic, Alaphilippe y Valverde tuvieron piernas para arrancar.

Tras Alaphilippe y Roglic, a los que dieron el mismo tiempo, y Valverde, que entró a 6 segundos, completaron el 'Top 5' Michael Woods (Israel Start-Up Nation) y Warren Barguil (Arkéa Samsic), con un meritorio decimotercer puesto para el español Alex Aranburu (Astana).